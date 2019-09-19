На шелухе и очистках: под Харьковом построили безотходную биостанцию

В Харьковской области компания "Агролига" завершила строительные работы на тепловой электростанции, которая займется производством энергии из шелухи подсолнечника.

Об этом сообщает пресс-служба компании, которая отмечает, что на данный момент были завершены работы по литью фундамента, установке несущих конструкций и прокладке коммуникаций.

Несущие конструкции будущей биоТЭС agroliga.com.ua

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"Сейчас монтируем основное технологическое оборудование, которое было заказано, оплачено и уже доставлено. Паротурбинная установка в феврале проходила испытания на заводе изготовителе. После итогового тестирования, турбина была отправлена в Украину и уже смонтирована для первых испытаний в условиях реальной работы", — отмечают в компании.

Производство котлов было разбито на две части, одна из которых будет произведена в Болгарии, другая в Украине.

"Уже достигнуты договоренности с одной из нескольких электропередающих организаций и получены наиболее выгодные технические условия на подключение к электрическим сетям", — говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам, станция начнет производить энергию в конце 2019 года

"По завершению строительных работ мы получаем безотходное производство при переработке подсолнечника, вносим свою лепту в решение экологических проблем и получаем дополнительный доход при продаже "зеленой" энергии", - заявили в компании.

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