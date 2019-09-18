В Париже провели испытание "летающего" электро такси

Администрация Парижа начала тестовые испытания "летающего" электро такси Bubble, которое будет передвигаться над поверхностью реки Сена на "крыльях" на скорости до 30 км/ч.

Об этом сообщает издание Tech Xplore, которое отмечает, что прототип такси обладает "зелеными сертификатами" по категории шума и отсутствия загрязнений.

Процесс испытания тестового образца такси Bubble techxplore.com

После серии испытаний и получения одобрения, служба может быть запущена весной следующего года.

При этом организаторы утверждают, что перед началом тестов они столкнулись с массой препятствий от администрации и правоохранительных органов.

Соучредитель компании Ален Тебо сказал, что проблемы регулирования со стороны Парижа тормозят прогресс, заставляя компанию заниматься проектами в Швейцарии и США.

Каждое такси вмещает в себя 4 пассажира и может быть заказано через приложение, как обычный транспорт.

"Сторонники рассматривают автомобиль в качестве новой модели для быстро меняющегося ландшафта городской мобильности. Его дизайнеры утверждают, что он производит "ноль звука, ноль волн, ноль углекислого газа"", - отмечает издание.

Париж известен своей плотной сетью городского транспорта: более 650 поездов курсируют одновременно в час пик, а за год общественный транспорт совершает порядка 5 миллиардов поездок.

Для борьбы с загрязнением в июле Париж ужесточил правила, запретив автомобили с дизельными двигателями, зарегистрированные в период с 2001 по 2005 год, и грузовые автомобили с 2006 по 2009 год в пределах кольцевой дороги A86.

Также городской совет планирует постоянно ужесточать правила до 2030 года, когда на дорогах Парижа будут разрешены только электрические или водородные автомобили.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как британские инженеры помогли создать новый тип электротранспорта.

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