Інженери Британії придумали "безшумний" тип біолітака

Стартап Faradair Aerospace придумав концепцію біоелектричного гібридного літака, який можна використовувати в якості пасажирського і вантажного повітряного транспорту.

Про це повідомляє прес-служба компанії, яка зазначає, що прототип отримав кодову назву Bio Electric Hybrid Aircraft (BEHA).

концепт літака faradair.com

У нинішню модель - M1H, - згідно з планами, включена запатентована конфігурація потрійного кільцевого крила, що додає літаку значну підйомну силу, яка забезпечує можливість швидкого зльоту і посадки (Short Take-Off and Landing, STOL).

"Багатофункціональний літак BEHA M1H дозволить операторам надавати послуги повітряного транспорту і здійснювати регулярні перельоти: наприклад, вдень для пасажирських перевезень, а вночі - для вантажних. Це відкриває нові можливості, які не обслуговуються існуючими повітряними судами", - стверджує керуючий директор Faradair Aerospace Ніл Клафлі.

Інженери встановлять на M1H електродвигун, який буде використовуватися для зльоту і посадки.

Він дозволить літаку виробляти більш ніж в два рази менше шуму, ніж літаки з традиційним двигуном.

У Faradair Aerospace стверджують, що при зльоті машина буде виробляти тільки 60 дБА - у звичайних реактивних літаків цей показник досягає 140 дБА.

Безпосередньо для польоту, а також для підзарядки електродвигуна в задній частині літального засобу встановлять турбогвинтовий двигун мощность 1600 кінських сил.

За словами представників британського стартапу, літак зможе приземлятися і злітати з більш коротких злітно-посадкових смуг - йому потрібно лише 300 метрів.

Досягти такого результату планується за допомогою "векторної тяги", яку забезпечать два особливих пропелера, нетипова форма крила і легкий корпус з вуглецевих композиційних матеріалів.

Передбачається, що літальний засіб буде розвивати швидкість до 370 кілометрів на годину.

Перший комерційний політ нового літального засобу намічений на 2025 рік.

Повітряне судно буде працювати на біопаливі замість традиційного реактивного палива, що робить його більш екологічним.

Використання електрики для посадки і зльоту скоротить витрати на переліт, що має привести до зниження вартості квитка для пасажирів і, ймовірно, приверне нових клієнтів.

Компанія також стверджує, що конфігурація літака може бути змінена з пасажирського на вантажний всього за 15 хвилин, що робить його ще більш привабливим для перевізників, які хочуть використовувати його в різному вигляді.

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