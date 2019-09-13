Британские инженеры помогли "создать" новый тип электротранспорта

Разработчики компании Williams Advanced Engineering создали аккумулятор, который легче, мощнее и обладает большей вместительностью, чем аналогичные батареи из лития.
Об этом сообщает издание Car Advice, которое отмечает, что новый тип аккумуляторов благодаря своему весу является уникальным и позволит в будущем создавать электросамолеты.
Новый аккумулятор Williams, сделанный по технологии Adaptive Multi-Chem
caradvice.com.au
Инженеры подчеркивают, что смогли совместить мощность батареи и ее зарядную емкость, что не пошло во вред удельному весу аккумулятора
Благодаря технологии Adaptive Multi-Chem авторы смогли повысить плотность энергии (количество энергии на единицу веса аккумулятора, - ред.) на 37% по сравнению с аналогичными решениями.
"Поскольку высокая мощность требуется только на короткое время, общие габариты могут быть небольшими", — утверждает технический директор Williams Advanced Engineering Пол Макнамара.
Стоит отметить, что показанная на выставке Cenex батарея весила 345 кг при пиковой мощности в 550 кВт.
Разработчики также подчеркивают, что модульность системы позволяет регулировать пропорции элементов, чтобы найти баланс между мощностью и энергией по желанию заказчика.
Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что ученые выяснили, как создавать батареи из "мусора".
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