Британские инженеры помогли "создать" новый тип электротранспорта

Разработчики компании Williams Advanced Engineering создали аккумулятор, который легче, мощнее и обладает большей вместительностью, чем аналогичные батареи из лития.

Об этом сообщает издание Car Advice, которое отмечает, что новый тип аккумуляторов благодаря своему весу является уникальным и позволит в будущем создавать электросамолеты.

Новый аккумулятор Williams, сделанный по технологии Adaptive Multi-Chem caradvice.com.au

Инженеры подчеркивают, что смогли совместить мощность батареи и ее зарядную емкость, что не пошло во вред удельному весу аккумулятора

Благодаря технологии Adaptive Multi-Chem авторы смогли повысить плотность энергии (количество энергии на единицу веса аккумулятора, - ред.) на 37% по сравнению с аналогичными решениями.

"Поскольку высокая мощность требуется только на короткое время, общие габариты могут быть небольшими", — утверждает технический директор Williams Advanced Engineering Пол Макнамара.

Стоит отметить, что показанная на выставке Cenex батарея весила 345 кг при пиковой мощности в 550 кВт.

Разработчики также подчеркивают, что модульность системы позволяет регулировать пропорции элементов, чтобы найти баланс между мощностью и энергией по желанию заказчика.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что ученые выяснили, как создавать батареи из "мусора".

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