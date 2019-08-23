Из мусора: в Британии авиакомпании решились на радикальный шаг

Компании Shell, British Airways и Velocys хотят построить первый в Европе крупный завод по производству реактивного топлива из бытовых и коммерческих отходов.

На долю авиации приходится около 2,5% мировых выбросов углекислого газа, пишет World News-Monitor. Но по прогнозам, она будет расти по мере увеличения авиаперевозок. А как известно, страны стремятся ограничить выбросы для замедления изменения климата.

Ради уменьшения выбросов авиакомпании переходят на биотопливо

Так, British Airways, Shell и Velocys направили местным властям Северо-Восточном Линкольншира заявку на разрешение построить завод на их территории. Они планируют использовать для производства биотоплива бытовой и коммерческий мусор, который в противном случае окажется на свалках или мусоросжигательных заводах. Биологическое авиатопливо будет выделять примерно на 70% меньше парниковых газов по сравнению с ископаемым аналогом.

Три компании уже вложили в проект 8,8 млн долларов. Правительство Великобритании внесло около 0,5 млн средств для финансирования строительства, которое создаст 130 постоянных рабочих мест. Решения совета Линкольншира ожидают к концу ноября.

Авиационная отрасль стремится сократить выбросы парниковых газов на 50% к 2050 году по сравнению с 2005 годом. Использование биотоплива с низким содержанием углерода – важный шаг для достижения этой цели.

Технология “Waste-to-energy” (энергия из отходов) широко используются в энергетическом секторе – бытовые, пищевые и биоотходы, сжигаются для выработки электроэнергии.

Как ранее писал OBOZREVATEL, немецкая авиакомпания Lufthansa запускает сайт, на котором клиенты смогут покупать экологичное топливо для самолетов. Таким образом пассажиры смогут заплатить за уменьшение экологически вредных выбросов СО2 от полета.

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