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19 вересня • оновлено в 12:41
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/ Біоенергетика

На лушпинні і очистках: під Харковом побудували безвідхідну біостанцію

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У Харківській області компанія "Агроліга" завершила будівельні роботи на тепловій електростанції, яка займеться виробництвом енергії з лушпиння соняшнику.

Про це повідомляє прес-служба компанії, яка зазначає, що на даний момент були завершені роботи з лиття фундаменту, встановлення несучих конструкцій і прокладання комунікацій.

Несучі конструкції майбутньої біоТЕС

Несучі конструкції майбутньої біоТЕС

agroliga.com.ua

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"Зараз монтуємо основне технологічне обладнання, яке було замовлено, оплачено і вже доставлено. Паротурбінна установка в лютому проходила випробування на заводі виробнику. Після підсумкового тестування, турбіна була відправлена в Україну і вже змонтована для перших випробувань в умовах реальної роботи", - відзначають в компанії.

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"Вже досягнуті домовленості з однією з кількох електропередавальних організацій та отримані найбільш вигідні технічні умови на підключення до електричних мереж", - йдеться в повідомленні.

За попередніми підрахунками, станція почне виробляти енергію в кінці 2019 року

"По завершенню будівельних робіт ми отримуємо безвідходне виробництво при переробці соняшнику, вносимо свою лепту у вирішення екологічних проблем і отримуємо додатковий дохід при продажу "зеленої "енергії", - заявили в компанії.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Канаді навчилися перетворювати шкідливі гази в косметичні засоби.

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Тема
Біопаливо
Місце
Україна Харків
Тег
Альтернативна енергетика
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