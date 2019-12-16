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16 декабря • обновлено в 15:45
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Google обновил карту зарядных станций для электромобилей: что изменилось

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Сервис онлайн-карт Google Maps начал отображать на карте зарядные станции для электромобилей. Благодаря функциям сортировки теперь можно искать станцию с нужным типом разъема.

Об этом сообщает Android Police. Судя по данным издания, функция пока доступна на территории США, и не отображается в Украине.

Скриншот Google Maps

Скриншот Google Maps

edition.cnn.com

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Чтобы воспользоваться новым фильтром, необходимо перейти в раздел "Настройки" приложения и найти в нем пункт "Настройки электромобиля". В нем нужно выбрать используемый машиной тип штекера.

Скриншот сервиса

Скриншот сервиса

androidpolice.com

Скриншот сервиса

Скриншот сервиса

androidpolice.com

Введение функции поиска станции по типу разъема появилось не случайно, поскольку в электромобилях для зарядки используется несколько типов несовместимых друг с другом разъемов. К примеру, автомобили Nissan используют CHAdeMO, BMW и VW используют CCS, Tesla использует собственный фирменный разъем и так далее.

Скриншот приложения

Скриншот приложения

androidpolice.com

Скриншот приложения

Скриншот приложения

androidpolice.com

Стоит отметить, что ранее карты Google Maps получили отображение полной информации о ближайших зарядных станциях, а также возможность строить к ним маршрут с учетом остатка заряда электромобиля.

Издание подчеркивает, что возможность фильтрации зарядных станций по типу разъема не является уникальной и ранее была реализована в других сервисах. Однако ее появление в Google Maps сделает подобный принцип общепризнанным стандартом, что еще больше повлияет на развитие инфраструктуры для электрокаров, уверяют авторы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Британии компания Connected Curb создала беспроводные зарядные станции для электромобилей.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
США
Теги
Google электромобили Green Oboz
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