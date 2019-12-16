Google обновил карту зарядных станций для электромобилей: что изменилось

Сервис онлайн-карт Google Maps начал отображать на карте зарядные станции для электромобилей. Благодаря функциям сортировки теперь можно искать станцию с нужным типом разъема.

Об этом сообщает Android Police. Судя по данным издания, функция пока доступна на территории США, и не отображается в Украине.

Скриншот Google Maps edition.cnn.com

Чтобы воспользоваться новым фильтром, необходимо перейти в раздел "Настройки" приложения и найти в нем пункт "Настройки электромобиля". В нем нужно выбрать используемый машиной тип штекера.

Скриншот сервиса androidpolice.com

Скриншот сервиса androidpolice.com

Введение функции поиска станции по типу разъема появилось не случайно, поскольку в электромобилях для зарядки используется несколько типов несовместимых друг с другом разъемов. К примеру, автомобили Nissan используют CHAdeMO, BMW и VW используют CCS, Tesla использует собственный фирменный разъем и так далее.

Скриншот приложения androidpolice.com

Скриншот приложения androidpolice.com

Стоит отметить, что ранее карты Google Maps получили отображение полной информации о ближайших зарядных станциях, а также возможность строить к ним маршрут с учетом остатка заряда электромобиля.

Издание подчеркивает, что возможность фильтрации зарядных станций по типу разъема не является уникальной и ранее была реализована в других сервисах. Однако ее появление в Google Maps сделает подобный принцип общепризнанным стандартом, что еще больше повлияет на развитие инфраструктуры для электрокаров, уверяют авторы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Британии компания Connected Curb создала беспроводные зарядные станции для электромобилей.

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