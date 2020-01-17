Audi побудує глобальну мережу зарядних станцій для електрокарів в Європі

Компанія Audi інвестувала $100 млн у створення мережі зарядних станцій для електромобілів на території Європи та за її межами.

Про це повідомляє AutomotiveWorld. За даними видання, в найближчі роки компанія планує встановити понад 4500 точок зарядки для електромобілів.

зарядна станція automotiveworld.com

"Завдяки встановленню декількох тисяч зарядних станцій, Audi планує внести свій вклад в глобальний перехід транспорту на поновлювані джерела енергії. До 2020 року планується оснастити кожне десяте місце для паркування можливістю зарядки для електрокарів", – йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з планами Audi, в рамках проекту тисячі пунктів зарядки спочатку з'являться на території Німеччини та Бельгії. Крім того, інфраструктура для зарядних станцій буде також створена на заводах компанії в Інгольштадті і в мексиканському місті Сан-Хосе-Чьяпа.

"Концепція зарядки в таких масштабах поки унікальна в Німеччині і вимагає ретельної підготовки і в значній мірі незалежного управління енергоспоживанням. Тому в компанії створена окрема команда, яка готує і структурує концепцію реалізації. Вона відповідає за планування всієї стратегії, інвестицій та концепції, а також управляє будівництвом і експлуатацією інфраструктури зарядки, а також виставленням рахунків за процедури зарядки на об'єктах Audi", – відзначає видання.

На даний момент загальна потужність встановлених зарядних станцій Audi в ряді міст Європи досягає 21 МВт. Сюди входять 600 зарядних точок з вихідною потужністю до 22 кВт і 60 зарядних пристроїв постійного струму з вихідною потужністю від 50 до 350 кВт.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що компанія Tesla планує встановити в Україні як мінімум три надпотужні зарядні станції Tesla Supercharger.

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