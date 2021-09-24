В стиле Пэрис Хилтон: кошка стала звездой сети благодаря своей роскошной жизни. Фото и видео

Кошка по кличке Хани стала звездой интернета из-за своей роскошной жизни. Так, у животного есть собственная гардеробная и даже дизайнерский шарф Louis Vuitton.

Хозяйка Николь Уэйд из Мельбурна (Австралия) взяла котенка из приюта после того, как ее предыдущий домашний питомец трагически умер от болезни. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам Николь, кошка Хани поразила ее своей милой индивидуальностью и любовью к поцелуям и объятиям.

Стильная Хани, которой всего два года, выглядит настоящей модницей, надевая вещи от дизайнерских брендов и позируя в солнцезащитных очках.

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Среди ее роскошных вещей – шарф Louis Vuitton, который она использует для фотосессий, ошейники с драгоценными камнями, шкаф для всех нарядов и даже коляска для домашних животных, которая также служит переноской.

Хани также является звездой социальных сетей. В общем на страницах в Instagram и TikTok у нее более 120 тысяч подписчиков.

"Мы балуем Хани, потому что она приносит нам столько счастья. Мы делаем все, чтобы дать ей лучшую жизнь. Кроме того, мы не хотим рожать детей, поэтому рады баловать нашу кошечку. Она любит все внимание", – отметила Николь.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, кошка из Украины по кличке Милка стала популярной в социальных сетях. Так, на ее страницу в TikTok подписаны более 165 тысяч человек.