Кошка из Украины с "человеческим лицом" стала интернет-мемом. Видео

Кошка из Украины по кличке Милка стала популярной в социальных сетях. Так, на ее страницу в TikTok подписаны более 165 тысяч человек.

По мнению многих пользователей, мордочка животного очень напоминает человеческое лицо. Она выглядит так, будто в прошлой жизни была человеком, пишет "Дивогляд".

Ролики с участием Милки, как отмечают комментаторы, безусловно, смешные, но во время просмотра видео возникают смешанные чувства.

"Оно (персонаж одноименного фильма ужасов, – ред.) теперь в образе кота?", "Да что с этой кошкой не так, вроде кошка как кошка, а смотришь – и странное чувство", "Лицо человека", "Вроде обычная кошка, но что-то не так, жутко", "Человекокот", – пишут пользователи из разных стран под видео с Милкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ДСНС в Киеве показали кота, получившего звание майора. Его зовут Чивас, а живет он в кабинете своего спасителя.

Кроме того, сообщалось о реакции кота на младенца, которая стала вирусной в сети. Также ранее были опубликованы фото девяти котов, которые выглядят так, словно хотят уничтожить человечество.