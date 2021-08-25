Мужчину изгнали из тренажерного зал после скандала с женщиной, на которую он "пялился"

Мужчина пожаловался на то, что ему запретили посещать тренажерный зал из-за якобы грубого высказывания в адрес другой посетительницы, которая обвинили его в том, что он пялится на нее. Он ответил женщине, что не считает ее привлекательной.

Спортсмен рассказал, что занимался на тренажере, когда к нему подошла женщина и обвинила его в том, что он ее разглядывает. На это мужчина заявил, что не понимает, о чем идет речь. Подробнее об этом пишет издание Daily Star (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я обычно занимаюсь кардио в течении первых 40 минут, когда прихожу в зал. Я сразу же надеваю наушники и "выключаюсь", я особо ни на что вокруг не смотрю", – высказался посетитель.

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Женщина подошла к мужчине и начала его громко обвинять в том, что он нагло смотрит на нее. Она на протяжении нескольких минут не переставала разговаривать повышенным тоном со своим "обидчиком".

Чтобы это прекратить, спортсмен решил ответить ей прямо:

"Услышь сама себя! С какой стати я буду пялиться на тебя, если моя жена занимается на соседнем тренажере?".

После этого к мужчине подошел менеджер и попросил больше не приходить в этот спортивный зал. Посетитель назвал такое решение "бредовой идеей, которая является несправедливой".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 27-летняя Фэллон Мелилло (Fallon Melillo) купила билеты на мероприятие, но не смогла на него попасть. Ее отказались пропускать из-за лишнего веса. Она объяснила, что только после оплаты билетов увидела, что на вечеринку запрещен вход людям с лишними килограммами.