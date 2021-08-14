Девушка купила билеты на вечеринку, но ее не пустили: что пошло не так

27-летняя Фэллон Мелилло (Fallon Melillo) купила билеты на мероприятие, но не смогла на него попасть. Ее отказались пропускать из-за лишнего веса.

Ролик с соответствующим рассказом появился на странице девушки в TikTok. Она объяснила, что только после оплаты билетов увидела, что на мероприятие запрещен вход людям с лишними килограммами (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Однако эта информация не остановила жительницу Майями, и она решила рискнуть. Девушка пошла на вечеринку, несмотря на установленные правила.

Но как только Фэллон Мелилло со своей подругой подошла ко входу, охранник тут же попросил ее уйти. Девушка призналась, что в тот момент почувствовала себя крайне неловко.

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Во всей этой ситуации Фэллон порадовало только одно – ей вернули деньги за билеты.

"Это просто безобразие. Я не верю, что в 2021 году люди до сих пор предвзято относятся к полным людям", "Это вообще законно? Разве они могут так поступать?", "Не волнуйся, милая, ты прекрасна! Это они должны переживать, что такая красотка не пришла на их вечеринку!", "Ужасная дискриминация. Не принимай это близко к сердцу!", "Эта компания должна быть закрыта", – возмутились пользователи в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жительницы английского города Рединг были выгнаны на улицу из пивного бара по той причине, что пришли туда в слишком откровенных нарядах. Девушки надели летние топы в виде платков, которые немного открыли грудь.