Анекдоты дня: приколы и мемы за 5 февраля

Совет дня: чтобы найти общий язык, надо немного прикусить свой. Подборка актуальных приколов, шуток и анекдотов – далее в OBOZREVATEL.

– Взял кредит, хочу сделать пластическую операцию.

– А зачем тебе пластическая операция?

– Чтобы кредит не отдавать!

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– У меня сын в полицию пошел работать.

– Ну и хорошо, будет у тебя знакомый полицейский.

– Ага, был сын, а теперь будет знакомый полицейский…

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– Девушка, давайте сегодня вечером с вами встретимся. – Я замужем, какой вечер, давайте днем.

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Тебе звонит только будильник , потому что ты заводишь только его.

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Сидит мажор на нудистском пляже. Его спрашивают:

– Почему вы пиджак не снимаете?

– А зачем?

– Здесь нудистский пляж, тут нельзя быть одетым.

– Как нудистский пляж? А в турагентстве сказали: "Тысяча долларов – и специально для вас массовый стриптиз".

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На почте мужчина с перевязанной рукой просит женщину написать на открытке поздравление и адрес. Женщина выполняет просьбу и спрашивает, может ли она еще чем-нибудь помочь. Мужчина дает ей ту же открытку и говорит:

– Допишите, пожалуйста: "Извините за ужасный почерк и орфографические ошибки".

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– Где работает ваш муж?

– Уже третий месяц на ликеро-водочном заводе.

– И ему там нравится?

– Не знаю. Он еще не являлся домой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат из Одессы "проговорился" во время сессии. Он заявил, что прежде чем красть, необходимо "что-то уже иметь".