Анекдоти дня: приколи та меми за 5 лютого
Порада дня: щоб знайти спільну мову, треба трохи притримати свою. Підбірка актуальних приколів, жартів і анекдотів – далі в OBOZREVATEL.Анекдоти дня
– Взяв кредит, хочу зробити пластичну операцію.
– А навіщо тобі пластична операція?
– Щоб кредит не віддавати!
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– У мене син у поліцію пішов працювати.
– Ну і добре, буде в тебе знайомий поліцейський.
– Ага, був син, а тепер буде знайомий поліцейський...
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– Дівчино, давайте сьогодні ввечері з вами зустрінемося. – Я заміжня, який вечір, давайте вдень.
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Тобі дзвонить тільки будильник, бо ти заводиш тільки його.
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Сидить мажор на нудистському пляжі. Його запитують:
– Чому ви піджак не знімаєте?
– А навіщо?
– Тут нудистський пляж, тут не можна бути вдягненим.
– Як нудистський пляж? А в турагентстві сказали: "Тисяча доларів – і спеціально для вас масовий стриптиз".
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На пошті чоловік з перев'язаною рукою просить жінку написати на листівці привітання й адресу. Жінка виконує прохання і питає, чи може вона ще чимось допомогти. Чоловік дає їй ту саму листівку й каже:
– Допишіть, будь ласка: "Вибачте за жахливий почерк і орфографічні помилки".
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– Де працює ваш чоловік?
– Уже третій місяць на лікеро-горілчаному заводі.
– І йому там подобається?
– Не знаю. Він ще не приходив додому.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутат з Одеси "проговорився" під час сесії. Він заявив, що перш ніж красти, необхідно "щось вже мати".