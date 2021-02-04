Одесский депутат "проговорился" на сессии: чтобы что-то украсть, надо что-то поиметь сначала. Видео курьеза

Депутат Одесского городского совета Андрей Кисловский считает, что прежде чем воровать, нужно "что-то уже иметь". Поэтому он предложил "что-то поиметь", тем более, что за это им платят деньги.

Таким образом он прокомментировал строительство Дворца спорта в районе аэропорта во время сессии горсовета, пишет "Думская". Издание также обнародовало отрывок его выступления (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Чтобы что-то украсть, надо что-то еще иметь. Я с конца начал. Поэтому давайте что-то поимеем сначала. Тем более если нам за это дают деньги", – сказал Кисловский.

В сети уже отреагировали на слова депутата, пошутив о "мастер-классе по воровству".

Андрей Кисловский был избран в Одесский городской совет восьмого созыва в 2020 году от партии "Доверяй делам".

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2020 года депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Анатолий Родзинский пожаловался, что его не избрали в комиссию, которая занимается "наиболее коррупционной сферой".