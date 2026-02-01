Высоковольтную линию между Украиной и Молдовой уже починили, – Шмыгаль

В воскресенье, 1 февраля, ночью был завершен ремонт высоковольтной линии, соединяющей Украину с Молдовой. Это добавляет 500 МВт мощности для стабилизации энергообеспечения юга.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Чиновник отметил, что сейчас ведомство наращивает темпы внедрения когенерационных установок.

"Провели сегодня заседание Штаба. Проанализировали результаты работы энергокомпаний за неделю и определили приоритеты на ближайшие дни. С сегодняшнего дня в Украину снова пришли сильные морозы. Подчеркнул местной и областной власти: необходимо усилить темпы восстановления света и теплоснабжения", – рассказал Шмыгаль.

Министр отметил, что также 31 января в Киевской области ввели в работу установку на 1,5 МВт. Уже в понедельник, 2 февраля, энергетики ожидают запуск еще 1 МВт.

По словам Шмыгаля, в целом только за январь Киевщине было добавлено уже около 4,5 МВт. Параллельно в ведомстве также работают над тем, чтобы максимально упростить условия для развертывания собственной генерации.

"Для этого Правительство расширило программу "5-7-9%". Теперь кредитные средства можно использовать и на закупку когенерационных установок. Максимальная сумма инвесткредита увеличена со 150 млн грн до 250 млн грн", – отметил Шмыгаль.

Он также напомнил, что уже стартовала программа "СветоДИМ". Это помощь от 100 до 300 тыс. грн совладельцам многоквартирных домов на покупку генераторов, аккумуляторов, инверторов, солнечных панелей и другого оборудования.

"Для реализации первого этапа программы Кабмин выделил 800 млн грн. Пилотный проект запускается в Киеве и Киевской области, позже программа будет масштабирована на другие регионы. Продолжаем координацию, чтобы укрепить энергетическую устойчивость государства", – резюмировал текущую ситуацию министр энергетики.

Что предшествовало

31 января стало известно о том, что в Молдове из-за резкого падения электрического напряжения в украинской энергосети произошло аварийное отключение тока. Электроэнергия отсутствовала в Кишиневе и во многих районах страны. Власти заявляли о критической ситуации и искали генераторы для того, чтобы запитать критические объекты.

Напомним, что в понедельник, 2 февраля, в Украине снова будут перебои с электроэнергией. Отключения света затронут все регионы нашего государства. Ситуация остается довольно сложной.

1 февраля сообщалось о том, что украинцам следует быть готовыми к возможным повторным массовым отключениям электроэнергии, ведь энергосистема работает в условиях постоянных повреждений и повышенных рисков из-за атак. Полная стабилизация и модернизация отрасли потребует лет, а отдельные процессы могут длиться даже десятилетиями.

Стоит отметить, что уже несколько недель украинцы в ряде регионов живут в режиме аварийных отключений электроэнергии. От "обычных" – почасовых – отключений их отличает неопределенное время действия: свет подают только после стабилизации ситуации. Поэтому подготовиться к возможным затяжным блэкаутам будет не лишним даже тем, кого масштабные отключения пока не затронули. В частности, следует запастись едой и водой.

