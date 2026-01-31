В Молдове пропала электроэнергия из-за серьезных проблем в украинской энергосистеме: в Кишиневе не работают даже светофоры

В Молдове через резкое падение электрического напряжения в украинской энергосети произошло аварийное отключение тока. Электроэнергии нет в Кишиневе и во многих районах страны. Власти заявили о критической ситуации и ищут генераторы для того, чтобы заживить критические объекты.

Так, глава Министерства энергетики Молдовы Дорин Жунгиету заявил, что отключения вызваны "серьезными проблемами в украинской энергосистеме". Произошло падение напряжения на линии 400 кВ Исакча-Вулканешты-МГРЕС, что привело к повреждению и отключению энергосистемы, передает издание Рoint..

"В большинстве секторов Кишинева произошло отключение электроэнергии. Мы срочно собрали ответственных лиц, чтобы они оценили ситуацию и подключили генераторы там, где это необходимо. Мы настоятельно просим полицию выехать на перекрестки и регулировать движение там, где не работают светофоры, а также предоставить объяснения ситуации ответственных сотрудников. Во многих районах троллейбусы не ходят", – заявил мэр Кишинева Ион Чебане.

Также сообщается, что электроэнергия отсутствует во многих районах страны. Во многих населенных пунктах приднестровского региона также наблюдается отключение электричества. На улицах не работают светофоры.

Отметим, в Украине 31 января по всей стране применили аварийные и экстренные отключения электроэнергии. Из-за масштабной аварии пострадала даже Молдова (энергосистема которой связана с украинской). В Киеве и Киевской области, в Одессе, Сумской, Черниговской, Житомирской и некоторых других областях действуют экстренные и аварийные графики отключения.

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

