Валютный коллапс: экспорт ферросплавов сократился на 70 % вслед за рудой

Украинская металлургия, которая уже пятый год работает в условиях полномасштабной войны, столкнулась с новой угрозой – ужесточением торговых ограничений со стороны Евросоюза, пишет агентство Reuters, представители которого посетили украинские предприятия.

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На металлургическую отрасль одновременно давят российские атаки, фактическая блокировка черноморских маршрутов, рост логистических расходов и повышение тарифов "Укрзализныци" на 30%.

ЕС с 1 июля почти вдвое сократил годовые квоты на беспошлинный импорт стали, а поставки сверх установленных объемов облагаются пошлиной в 50%. По оценке GMK Center, новая квота для Украины составляет около 1 млн тонн и может означать сокращение украинского экспорта стали в ЕС на 60% по сравнению с 2025 годом.

"Вместо поддержки со стороны Европейского Союза мы сталкиваемся с ограничениями", – заявил Reuters операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.

ЕС остается ключевым рынком для украинской металлургии – на него приходится около 80% экспорта украинской стали. В целом металлургическая продукция составляет около 15% экспорта Украины.

По словам Мироненко, новые ограничения могут вынудить "Запорожсталь" сократить работу части производственных линий и переориентироваться на производство чугуна, на который квоты не распространяются. Это приведет к простою около 50% мощностей предприятия.

Дополнительным ударом стало фактическое прекращение работы черноморского экспортного маршрута. Из-за этого "Запорожсталь" вынуждена импортировать коксующийся уголь через европейские порты, что увеличивает расходы примерно на $30–40 за тонну.

НБУ оценивает совокупные потери валютной выручки во II полугодии 2026 года только из-за блокирования Россией портов примерно в $2,5 млрд. А вместе с другими ограничениями эффект, по оценке экспертов, может достичь 10–12 пунктов ВВП в 2026–2027 годах. Отраслевое объединение "Укрметаллургпром" призывает правительство добиваться исключений для украинской металлургии.