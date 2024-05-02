В Украине запустили новый поезд на важном маршруте: цена билетов

"Укрзалізниця" запустила скоростной поезд Интерсити+ из Киева в Одессу. Правда, пока в тестовом режиме – поезд будет курсировать временно, с 3 по 5 мая.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: билеты уже доступны в продаже.

"Укрзалізниця" в тестовом режиме возвращает в Одессу скоростной поезд Интерсити+. Поезд №761/762 Киев – Одесса будет отправляться из Киева 3, 4 и 5 мая", – говорится в сообщении.

Расписание поезда

Как рассказали в "Укрзалізниці", из Киева поезд будет отправляться в 06:03. Прибывать в Одессу – в 13:34.

Из Одессы поезд будет отправляться в 14:20. Прибывать в Киев в 21:50.

Где купить билеты

Купить же билеты можно в приложении "Укрзалізниці". А также:

в чат-ботах;

на сайте компании;

в кассах вокзалов.

Цена билетов на поезд из Киева в Одессу

На 5 мая билеты на рейс из Киева в Одессу продаются в сидячие вагоны 1-го и 2-го класса. Их стоимость:

1 класс – 992,65 грн;

2 класс – 509,08 грн.

В обратную сторону билеты продаются также в сидячие вагоны 1-го и 2-го класса. И купить их можно по той же цене.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине запустили услугу мониторинга билетов на поезда с возможностью автовыкупа. Воспользоваться ею можно, скачав соответствующее приложение и авторизовавшись в нем через Дія.Підпис.

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