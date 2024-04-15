"Укрзалізниця" обновила правила покупки билетов на поезда: где скачать новое приложение
В Украине запустили услугу мониторинга билетов на поезда с возможностью автовыкупа. Воспользоваться ею можно, скачав соответствующее приложение и авторизовавшись в нем через Дія.Підпис.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили:
- когда необходимые билеты будут найдены, пользователи получат соответствующие пуш-сообщения;
- при активированной функции автовыкупа будет поступать сообщение об уже купленных билетах.
Доступен мониторинг билетов двух типов. В частности:
- на конкретные поезда, билеты на которые уже находятся в продаже, – с возможностью отслеживать наличие конкретных мест;
- по направлениям – с возможностью отслеживать появление в продаже билетов на поезда между выбранными городами.
"В случае мониторинга конкретного поезда можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции сразу будет происходить снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически", – говорится в сообщении.
Где скачать приложение
Приложение для мониторинга и автовыкупа билетов на поезда доступно для пользователей как Android, так и iOS. Скачать его можно по ссылкам:
Автовыкуп доступен не для всех поездов
В то же время, подчеркивается, мониторинг и автоматическая покупка билетов недоступны для поездов в Польшу – кроме Интерсити+. А также прямого поезда Киев – Вена.
"Однако вы можете получить уведомление об открытии продажи билетов на эти направления", – отметили в "Укрзалізниці".
Как сообщал OBOZ.UA, ранее же глава правления "Укрзалізниці" Евгений Лященко сообщил, что повышение стоимости билетов на внутренние поезда в 2024 году не планируется. А вот по заграничным ситуация пока не ясна – ведь в этом случае действует совместное с международными партнерами ценообразование.
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