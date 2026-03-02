В ЕС критикуют расширение СВАМ, который в Украине уже создал проблемы для промышленности

В 2026–2028 годах, накануне запланированного расширения механизма трансграничной углеродной корректировки ЕС (CBAM), может существенно возрасти риск падения спроса на сталь в нижних звеньях цепи поставок, считают участники отраслевой дискуссии, состоявшейся в Милане при участии Eurometal и Assofermet.

В ходе обсуждения отмечалось, что текущие расходы, связанные с CBAM, системно недооцениваются по всей цепочке поставок. Ежегодные наценки в рамках механизма уже фактически стимулируют импорт готовых стальных производных изделий, тогда как полноценное распространение CBAM на продукцию низшего уровня ожидается только с 2028 года.

Президент Польского союза дистрибьюторов стали Петр Сикорский отметил, что до момента расширения механизма на производные продукты наценки на первичную сталь будут действовать уже третий год подряд, что сохранит конкурентные преимущества импорта готовой продукции.

Президент Assofermet Чинция Веццози, комментируя ситуацию, отметила, что CBAM, который задумывался как инструмент восстановления конкурентного баланса, рискует превратиться в структурное бремя для секторов дистрибуции и переработки.

Украинским чиновникам не удалось достичь договоренности об отсрочке CBAM для Украины. Украинские эксперты отмечают, что в условиях полномасштабной войны механизм создает для украинской промышленности финансовые и технические барьеры, тогда как предприятия работают на пределе возможностей, восстанавливая разрушенные мощности и логистические цепи. По их мнению, применение CBAM без переходных решений уже имеет разрушительное влияние на экспортно ориентированные отрасли.

В связи с этим отраслевые эксперты настаивают, что для Украины должны быть предусмотрены особые условия внедрения CBAM, в частности отсрочка его полноценного применения до завершения войны и стабилизации экономики. Это рассматривается как необходимая предпосылка для сохранения промышленного потенциала страны и ее дальнейшей интеграции во внутренний рынок ЕС.