Украинцам усложнили пересечение границы с Польшей: на каком пункте пропуска ввели ограничения
На пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей c 22 апреля будут проводиться ремонтно-реконструкционные работы. Из-за этого для легковых транспортных средств будет ограничен выезд из Украины.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Там объяснили: из-за того, что одна из полос на выезд не будет работать, могут образоваться очереди.
"Работы продлятся ориентировочно до 10 мая. Следите за обновлениями", – говорится в сообщении.
Вместе с тем, пограничники посоветовали украинцам выбирать менее загруженные пункты пропуска. В частности:
- Рава-Русская;
- Грушев;
- Угринов;
- Смильница;
- Нижанковичи.
Украинцам усложнили пересечение границы с ЕС
Вместе с тем, до 24 апреля на трех пограничных пунктах Украины со странами ЕС будет усложнено движение для крупногабаритных транспортных средств. Причина – проверка автомобильных весов. Как сообщили в Государственной таможенной службе (ГТС), проверки будут проходить на пограничных пунктах:
- "Чоп" (граница с Венгрией);
- "Ужгород" (граница со Словакией);
- "Дьяково" (граница с Румынией).
"С 17 по 24 апреля 2025 года... будут проверяться автомобильные весы в трех пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией. Срок проведения работ – неделя", – говорится в сообщении.
Пешеходов не пропускают через границу
В то же время, В то же время, по данным Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, на многих пунктах пропуска не осуществляется пропуск через границу пешеходов. Так, на границе с Польшей это пункты:
- "Ягодин" (также временно не осуществляется пропуск легковых авто);
- "Устилуг";
- "Угринов";
- "Рава-Русская";
- "Грушев";
- "Краковец";
- "Нижанковичи";
- "Смильница".
На границе со Словакией – "Ужгород".
На границе с Венгрией – "Тиса".
На границе с Румынией – "Дьяково".
В целом же пропуск пешеходов через границу может не осуществляться по разным причинам, в частности:
- ради обеспечения безопасности;
- из-за проведения ремонтов и пр.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на натянутые отношения двух стран, Украина и Венгрия расширили сеть пограничных пропускных пунктов. В частности, теперь украинцы могут попасть в страну ЕС через новый пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош".
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