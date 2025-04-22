Украинцам усложнили пересечение границы с Польшей: на каком пункте пропуска ввели ограничения

На пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей c 22 апреля будут проводиться ремонтно-реконструкционные работы. Из-за этого для легковых транспортных средств будет ограничен выезд из Украины.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Там объяснили: из-за того, что одна из полос на выезд не будет работать, могут образоваться очереди.

"Работы продлятся ориентировочно до 10 мая. Следите за обновлениями", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, пограничники посоветовали украинцам выбирать менее загруженные пункты пропуска. В частности:

Рава-Русская;

Грушев;

Угринов;

Смильница;

Нижанковичи.

Украинцам усложнили пересечение границы с ЕС

Вместе с тем, до 24 апреля на трех пограничных пунктах Украины со странами ЕС будет усложнено движение для крупногабаритных транспортных средств. Причина – проверка автомобильных весов. Как сообщили в Государственной таможенной службе (ГТС), проверки будут проходить на пограничных пунктах:

"Чоп" (граница с Венгрией);

"Ужгород" (граница со Словакией);

"Дьяково" (граница с Румынией).

"С 17 по 24 апреля 2025 года... будут проверяться автомобильные весы в трех пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией. Срок проведения работ – неделя", – говорится в сообщении.

Пешеходов не пропускают через границу

В то же время, В то же время, по данным Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, на многих пунктах пропуска не осуществляется пропуск через границу пешеходов. Так, на границе с Польшей это пункты:

"Ягодин" (также временно не осуществляется пропуск легковых авто);

"Устилуг";

"Угринов";

"Рава-Русская";

"Грушев";

"Краковец";

"Нижанковичи";

"Смильница".

На границе со Словакией – "Ужгород".

На границе с Венгрией – "Тиса".

На границе с Румынией – "Дьяково".

В целом же пропуск пешеходов через границу может не осуществляться по разным причинам, в частности:

ради обеспечения безопасности;

из-за проведения ремонтов и пр.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на натянутые отношения двух стран, Украина и Венгрия расширили сеть пограничных пропускных пунктов. В частности, теперь украинцы могут попасть в страну ЕС через новый пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош".

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