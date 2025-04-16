Украинцам усложнили пересечение границы с ЕС: у кого могут возникнуть проблемы

На трех пограничных пунктах Украины со странами ЕС с 17 по 24 апреля будет усложнено движение для крупногабаритных транспортных средств. Причина – проверка автомобильных весов.

Видео дня

Об этом сообщили в Гостаможенной службе (ГТС). Там отметили, что проверки будут проходить на пограничных пунктах:

"Чоп" (граница с Венгрией);

"Ужгород" (граница со Словакией);

"Дьяково" (граница с Румынией).

"С 17 по 24 апреля 2025 года ... будут проверяться автомобильные веса в трех пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией. Срок проведения работ – неделя", – говорится в сообщении.

В связи с этим, подчеркивается, перевозчикам грузовых транспортных средств необходимо учесть возможные временные задержки движения автомобилей. К примеру, отметим, можно попытаться воспользоваться другими пунктами пропуска.

Украинцам усложнили пересечение границы с Польшей

Ранее же в пограничном пункте пропуска "Шегини" (граница с Польшей) временно ограничили движение для выезда легковых и грузовых автомобилей из Украины и въезда грузовиков – из-за реконструкции, которая продлится до середины мая. По информации Госпогранслужбы, ограничения вступили в силу в апреле и продлятся до первой половины мая 2025 года.

В настоящее время пункт работает в частичном режиме и пропускает преимущественно пассажирский транспорт на въезд в Украину. А также, вероятно, автобусы и пешеходов (в зависимости от ситуации на месте).

Работы проводятся в рамках масштабной реконструкции пункта пропуска. Ее цель – модернизация инфраструктуры, улучшение условий для пассажиров и водителей, а также ускорение контроля.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на натянутые отношения двух стран, Украина и Венгрия расширили сеть пограничных пропускных пунктов. В частности, теперь украинцы могут попасть в страну ЕС через новый пункт пропуска "Великая Паладь - Надьгодош".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!