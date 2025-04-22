На границе с Польшей образовались очереди: на каких украинских пунктах пропуска зафиксировано скопление машин

Утром 22 апреля на большинстве пунктов пропуска на украинской границе нет очередей транспорта. Там же, где они есть, скопление относительно небольшое: 5-35 легковых авто – в частности, на границе с Польшей. В то же время на многих пунктах пропускают только транспорт – пропуск пешеходов не осуществляется.

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Об этом сообщили в Западном региональном управление Госпогранслужбы Украины. Там отметили, что по состоянию на 9:00 очереди с машин зафиксировано лишь на пунктах пропуска:

"Устилуг" (граница с Польшей) – 35 легковых авто, 1 автобус;

"Угринов" (граница с Польшей) – 5 легковых авто;

"Ужгород" (граница со Словакией) – 20 легковых авто;

"Косино" (граница с Венгрией) – 5 легковых авто;

"Лужанка" (граница с Венгрией) – 12 легковых авто.

Пешеходов не пропускают через границу

В то же время на многих пунктах пропуска не осуществляется пропуск через границу пешеходов. Так, на границе с Польшей это пункты:

"Ягодин" (также временно не осуществляется пропуск легковых авто);

"Устилуг";

"Угринов";

"Рава-Русская";

"Грушев";

"Краковец";

"Нижанковичи";

"Смильница".

На границе со Словакией – "Ужгород".

На границе с Венгрией – "Тиса".

На границе с Румынией – "Дьяково".

В целом же пропуск пешеходов через границу может не осуществляться по разным причинам, в частности:

ради обеспечения безопасности;

из-за проведения ремонтов и пр.

Украинцам усложнили пересечение границы с Польшей

Ранее в пограничном пункте пропуска "Шегини" (граница с Польшей) временно ограничили движение для выезда легковых и грузовых автомобилей из Украины и въезда грузовиков – из-за реконструкции, которая продлится до середины мая. По информации Госпогранслужбы, ограничения вступили в силу в апреле и продлятся до первой половины мая 2025 года.

В настоящее время пункт работает частично и пропускает преимущественно пассажирский транспорт на въезд в Украину. А также, вероятно, автобусы и пешеходов (в зависимости от ситуации на месте).

Работы проводятся в рамках масштабной реконструкции пункта пропуска. Ее цель – модернизация инфраструктуры, улучшение условий для пассажиров и водителей, а также ускорение контроля.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на натянутые отношения двух стран, Украина и Венгрия расширили сеть пограничных пропускных пунктов. В частности, теперь украинцы могут попасть в страну ЕС через новый пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош".

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