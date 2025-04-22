На границе с Польшей образовались очереди: на каких украинских пунктах пропуска зафиксировано скопление машин
Утром 22 апреля на большинстве пунктов пропуска на украинской границе нет очередей транспорта. Там же, где они есть, скопление относительно небольшое: 5-35 легковых авто – в частности, на границе с Польшей. В то же время на многих пунктах пропускают только транспорт – пропуск пешеходов не осуществляется.
Об этом сообщили в Западном региональном управление Госпогранслужбы Украины. Там отметили, что по состоянию на 9:00 очереди с машин зафиксировано лишь на пунктах пропуска:
- "Устилуг" (граница с Польшей) – 35 легковых авто, 1 автобус;
- "Угринов" (граница с Польшей) – 5 легковых авто;
- "Ужгород" (граница со Словакией) – 20 легковых авто;
- "Косино" (граница с Венгрией) – 5 легковых авто;
- "Лужанка" (граница с Венгрией) – 12 легковых авто.
Пешеходов не пропускают через границу
В то же время на многих пунктах пропуска не осуществляется пропуск через границу пешеходов. Так, на границе с Польшей это пункты:
- "Ягодин" (также временно не осуществляется пропуск легковых авто);
- "Устилуг";
- "Угринов";
- "Рава-Русская";
- "Грушев";
- "Краковец";
- "Нижанковичи";
- "Смильница".
На границе со Словакией – "Ужгород".
На границе с Венгрией – "Тиса".
На границе с Румынией – "Дьяково".
В целом же пропуск пешеходов через границу может не осуществляться по разным причинам, в частности:
- ради обеспечения безопасности;
- из-за проведения ремонтов и пр.
Украинцам усложнили пересечение границы с Польшей
Ранее в пограничном пункте пропуска "Шегини" (граница с Польшей) временно ограничили движение для выезда легковых и грузовых автомобилей из Украины и въезда грузовиков – из-за реконструкции, которая продлится до середины мая. По информации Госпогранслужбы, ограничения вступили в силу в апреле и продлятся до первой половины мая 2025 года.
В настоящее время пункт работает частично и пропускает преимущественно пассажирский транспорт на въезд в Украину. А также, вероятно, автобусы и пешеходов (в зависимости от ситуации на месте).
Работы проводятся в рамках масштабной реконструкции пункта пропуска. Ее цель – модернизация инфраструктуры, улучшение условий для пассажиров и водителей, а также ускорение контроля.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на натянутые отношения двух стран, Украина и Венгрия расширили сеть пограничных пропускных пунктов. В частности, теперь украинцы могут попасть в страну ЕС через новый пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош".
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