Украинцам облегчили пересечение границы со страной ЕС: где открыли новый пункт пропуска

Несмотря на натянутые отношения двух стран Украина и Венгрия расширили сеть пограничных пропускных пунктов. В частности, теперь украинцы могут попасть в страну ЕС через новый пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош". Он работает с 8 апреля – для легковых автомобилей, однако в будущем станет доступным и для пешего перехода границы.

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Об открытии пункта пропуска сообщило Министерство развития громад и территорий Украины. При этом отмечается, пока что пункт работает на временной инфраструктуре, что было инициативой Мининфраструктуры Украины, МИДа Венгрии при поддержке местных властей и Офиса президента Украины. Это ускорило реализацию проекта.

Выехать из Украины в ЕС или вернуться в Украину через новый пункт смогут легковые автомобили (до 3,5 тонн). "Великая Паладь – Надьгодош" будет работать ежедневно с 7 до 18 часов. На пункте пропуска будут работать две полосы в направлении въезда и выезда из Украины.

"В будущем планируем построить здесь полноценный пункт пропуска", – отметил вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, который присутствовал на открытии. В частности, пересечение границы будет доступно для пешеходов.

Планируется, что в конечном результате новый пункт пропуска в сутки сможет пересекать 200 легковых авто и 600 пешеходов. За год "Великая Паладь" может увеличить пропускную способность украинско-польского участка границы на 73 тысячи легковых авто и 220 тысяч пешеходов.

Строительство пункта пропуска "Великая Паладь – Надьгодош" стартовало в апреле 2024 года в рамках Стратегии развития пограничной инфраструктуры до 2030 года, утвержденной Правительством Украины в 2024 году. Отмечается, что это уже не первый новый пункт пропуска на украинско-венгерской границе, который открыт за последние несколько десятков лет.

Только за последний год удалось расширить работу пункта пропуска "Лужанка – Берегшурань" и подготовить к открытию саму "Великую Паладь". Так, "Лужанка – Берегшурань" в декабре 2024 года стал доступным для пустых грузовиков массой более 7,5 тонн. На этом пункте пропуска также было завершено обустройство дорожной инфраструктуры, что профинансировали Европейский Союз и Международная организация по миграции.

В целом, на границе Украины с Венгрией действует 5 автомобильных пунктов пропуска. Самый большой из них – "Чоп – Захонь" – является единственным, через который могут следовать загруженные товарами грузовики весом 7,5 тонн.

Как сообщал OBOZ.UA, с 27 февраля 2025 года украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, перевозящих медицинские грузы и гуманитарную помощь, пропускают через границу на общих основаниях. То есть водителям таких транспортных средств не получится покинуть страну без специального разрешения под предлогом, например, волонтерства.

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