Украинцам изменили правила оформления паспортов: что важно знать

В Украине изменили процедуру оформления основных документов – ID-карточек и загранпаспортов для себя или для своих детей. Теперь оформить или обменять их в отделении госпредприятия "Документ" можно за один визит.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Это может существенно упростить процедуру получения документов, поскольку ранее для этого требовалось бронировать два визита в паспортный сервис.

"ГП "Документ" упрощает процедуру: теперь за один визит можно оформить или обменять оба документа, в том числе и вместо утраченного или похищенного", – отметили в МВД.

Какие документы можно оформить

ID-карта и загранпаспорт для себя.

документы для себя и загранпаспорт для ребенка до 14 лет или нескольким детям, до 4 детей включительно.

Для этого украинцам советуют обратиться в любой паспортный сервис в Украине или за рубежом. За пределами Украины срок оформления – до 3 месяцев.

Цены на оформление документов

С 1 января стоимость оформления паспорта и других биометрических документов в Украине выросла почти для всех категорий граждан. Из-за роста стоимости бланков для заявок, которые производит ГП "Полиграфический комбинат "Украина", они подорожали на 60-105 грн:

паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 20 рабочих дней – 618 грн (было 558 грн);

паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 7 рабочих дней – 988 грн (было 928 грн);

паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней – 1147 грн (было 1042 грн);

паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней – 1787 грн (было 1682 грн);

постоянный вид на жительство в Украине – 1235 грн (было 1175 грн);

временный вид на жительство в Украине – 1140 грн (было 1080 грн).

Отмечается, что неизменной останется только первое получение ID-карты. Как и раньше, эта услуга будет бесплатной.

Как уже сообщал OBOZ.UA, отделения ГП "Документ" в целом функционируют в 10 иностранных государствах: Испании, Италии, Германии, Польше, Словакии, Чехии, Болгарии, Канаде и Молдове. А в конце 2025 года первое отделение паспортного сервиса открылось и в Великобритании – в Лондоне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!