В Украине ощутимо изменились цены на паспорта: сколько теперь стоит документ

С 1 января сделать паспорт и другие биометрические документы в Украине будет дороже для всех граждан, кроме тех, кто впервые оформляет ID-карту – остальным же придется выложить не менее 618 грн. Это связано с ростом стоимости бланков для заявок, которые производит ГП "Полиграфический комбинат "Украина".

О таких изменениях предупредили в Государственной миграционной службе Украины. Отмечается, что неизменной останется только получение первое получение ID-карты – как и раньше, эта услуга будет бесплатной, а остальные подорожает на 60-105 грн.

Как вырастут цены на биометрические документы

Паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 20 рабочих дней – 618 грн (было 558 грн);

Паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 7 рабочих дней – 988 грн (было 928 грн);

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней – 1147 грн (было 1042 грн);

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней – 1787 грн (было 1682 грн);

Постоянный вид на жительство в Украине – 1235 грн (было 1175 грн);

Временный вид на жительство в Украине – 1140 грн (было 1080 грн).

В миграционной службе отметили, что граждане, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов в 2025 году, получат документы по старой цене. Но тем, кто не подал заявление для оформления документов, но оплатил стоимость услуги, придется доплатить по новым тарифам.

Штраф за просроченный паспорт

По достижении 25 и 45 лет украинцы обязаны обновлять фотографию в паспорте-книжечке – на выполнение этого требования отводится один месяц. Если в установленный срок не вклеить новое фото в паспорт старого образца или не заменить документ на современную ID-карту, документ признается недействительным.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях пользование недействительным паспортом приводит к наказанию:

на первый раз – предупреждение ;

; в случае повторного нарушения в течение года – штраф от 17 до 51 грн.

В то же время сам паспорт-книжечка бессрочный. То есть граждане не обязаны обменивать их на ID-карты.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 29 октября 2025 года "продленные" загранпаспорта в Украине утратили силу. Выезд за пределы государства теперь возможен только с биометрическим паспортом сроком действия до 10 лет (для детей – до 4 лет).

