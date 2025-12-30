Украинцам изменили правила оформления паспортов в стране Европы: что важно знать

В Великобритании откроется первый центр украинского госпредприятия "Документ". Это означает, что гражданам Украины в Соединенном Королевстве не надо будет возвращаться на родину или в Евросоюз, чтобы оформить загранпаспорт или ID-карту.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель в Великобритании уполномоченного в Верховной Раде по вопросам прав человека Юрий Лысенко. "Это тот самый "Документ", который знает каждый, кто оформлял ID или загранпаспорт в Украине", – отметил он.

Режим работы "Документ"

Адрес: The Foundry, 8–15 Dereham Place, London, EC2A 3HJ.

Работает в тестовом режиме.

Посетители принимаются только по предварительной онлайн-записи.

Доступные услуги

Оформление и обмен ID-карты.

Новый или обновленный загранпаспорт (для детей и взрослых).

Переход со старого паспорта (книжечки 1994 г.) на ID.

Заказ доставки документов, которые оформляли в других странах.

Стоимость услуг

Стоимость услуг ГП "Документ" в разных странах отличается и включают административные и сервисные услуги, оплату цены бланка и его персонификации, организацию отправлений документов. В Британии цены на оформление документов следующие:

заграничный биометрический паспорт: 1482 гривни и 100 фунтов стерлингов ;

; заграничный биометрический паспорт (срочный): 2082 гривни и 100 фунтов стерлингов ;

; заграничный биометрический паспорт до 16 лет: 1482 гривни и 100 фунтов стерлингов ;

; заграничный биометрический паспорт до 16 лет (срочный): 2082 гривни и 100 фунтов стерлингов ;

; ID-карта впервые с 14 лет: 400 гривен и 100 фунтов стерлингов ;

; обмен ID-карты: 958 гривен и 100 фунтов стерлингов ;

; обмен ID-карты (срочно): 1328 гривен и 100 фунтов стерлингов.

Отделения "Документа" за рубежом

Великобритания стала десятым иностранным государством, где присутствуют центры "Документ". В список также входят:

Испания (Мадрид, Валенсия, Барселона).

(Мадрид, Валенсия, Барселона). Италия (Милан).

(Милан). Германия (Берлин, Кельн, Мюнхен).

(Берлин, Кельн, Мюнхен). Польша (Краков, Гданьск, Вроцлав, Варшава).

(Краков, Гданьск, Вроцлав, Варшава). Словакия (Братислава).

(Братислава). Чехия (Прага).

(Прага). Болгария (Варна).

(Варна). Канада (Торонто).

(Торонто). Молдова (Кишинев).

Кроме ГП "Документ", украинцы могут также оформить паспорт для выезда за границу в украинском консульстве в Великобритании. Для этого нужно записаться на портале "Е-консул" и в выбранное время прийти в консульство, подать заявление и оплатить стоимость услуги.

Ранее OBOZ.UA также сообщал, что украинцам, которые находятся в Польше, доступно оформление загранпаспорта в консульствах на территории этой страны. Однако стоимость такой услуги достаточно высокая – полная цена привязана к доллару и эквивалентна $130, то есть по текущему курсу 440 злотых, или 4 980 грн.

