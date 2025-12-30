Украинцам изменили правила оформления паспортов в стране Европы: что важно знать
В Великобритании откроется первый центр украинского госпредприятия "Документ". Это означает, что гражданам Украины в Соединенном Королевстве не надо будет возвращаться на родину или в Евросоюз, чтобы оформить загранпаспорт или ID-карту.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель в Великобритании уполномоченного в Верховной Раде по вопросам прав человека Юрий Лысенко. "Это тот самый "Документ", который знает каждый, кто оформлял ID или загранпаспорт в Украине", – отметил он.
Режим работы "Документ"
- Адрес: The Foundry, 8–15 Dereham Place, London, EC2A 3HJ.
- Работает в тестовом режиме.
- Посетители принимаются только по предварительной онлайн-записи.
Доступные услуги
- Оформление и обмен ID-карты.
- Новый или обновленный загранпаспорт (для детей и взрослых).
- Переход со старого паспорта (книжечки 1994 г.) на ID.
- Заказ доставки документов, которые оформляли в других странах.
Стоимость услуг
Стоимость услуг ГП "Документ" в разных странах отличается и включают административные и сервисные услуги, оплату цены бланка и его персонификации, организацию отправлений документов. В Британии цены на оформление документов следующие:
- заграничный биометрический паспорт: 1482 гривни и 100 фунтов стерлингов;
- заграничный биометрический паспорт (срочный): 2082 гривни и 100 фунтов стерлингов;
- заграничный биометрический паспорт до 16 лет: 1482 гривни и 100 фунтов стерлингов;
- заграничный биометрический паспорт до 16 лет (срочный): 2082 гривни и 100 фунтов стерлингов;
- ID-карта впервые с 14 лет: 400 гривен и 100 фунтов стерлингов;
- обмен ID-карты: 958 гривен и 100 фунтов стерлингов;
- обмен ID-карты (срочно): 1328 гривен и 100 фунтов стерлингов.
Отделения "Документа" за рубежом
Великобритания стала десятым иностранным государством, где присутствуют центры "Документ". В список также входят:
- Испания (Мадрид, Валенсия, Барселона).
- Италия (Милан).
- Германия (Берлин, Кельн, Мюнхен).
- Польша (Краков, Гданьск, Вроцлав, Варшава).
- Словакия (Братислава).
- Чехия (Прага).
- Болгария (Варна).
- Канада (Торонто).
- Молдова (Кишинев).
Кроме ГП "Документ", украинцы могут также оформить паспорт для выезда за границу в украинском консульстве в Великобритании. Для этого нужно записаться на портале "Е-консул" и в выбранное время прийти в консульство, подать заявление и оплатить стоимость услуги.
Ранее OBOZ.UA также сообщал, что украинцам, которые находятся в Польше, доступно оформление загранпаспорта в консульствах на территории этой страны. Однако стоимость такой услуги достаточно высокая – полная цена привязана к доллару и эквивалентна $130, то есть по текущему курсу 440 злотых, или 4 980 грн.
