Украина ввела новые санкции против России: Зеленский рассказал, кто попал в список

Украина ввела три пакета новых санкций против чиновников, бизнесменов и причастных к нарушениям прав человека во временно оккупированном Крыму, а также пропагандистов и пророссийских деятелей из Молдовы. Президент страны Владимир Зеленский подписал три соответствующих указа СНБО в субботу, 20 сентября.

Об этом украинский лидер рассказал в традиционном обращении к стране по итогам дня. В аппарате президента уточнили, что санкции касаются 66 физических и 13 юридических лиц из Крыма, 11 человек из Молдовы и шестерых российских пропагандистов.

"Подписал сегодня и указы о применении новых санкций Украины. Три пакета санкций были мною подписаны. В частности, против пропагандистов, которые помогают России, против различных лиц, которые ведут бизнес на оккупированной территории и наполняют бюджет России, поддерживают эту систему зла, а также против лиц, которые дестабилизируют Молдову в интересах Москвы. Украина помогает Молдове, и мы заинтересованы в стабильности нашего соседа – в успехе Молдовы", – рассказал президент.

Кто в первом пакете

В первом пакете –шесть пропагандистов из РФ и Украины. Это, в частности, россияне Екатерина Мизулина, Андрей Кикоть, Александр Дюков, и украинцы Всеволод Филимоненко, Николай Лагун и Александр Роджерс.

Последний, напомним, публично отрицал существование Украины, призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, распространял антиукраинские публикации и оправдывал вооруженную агрессию России против Украины. А сенатор РФ Елена Мизулина – одна из авторов репрессивных законов и публичная сторонница российской агрессии против Украины.

Санкции против пророссийских молдаван

Также Украина применила санкции против 11 политических деятелей Молдовы, которые продвигают пророссийские нарративы и оправдывают агрессию России.

Среди них Василе Боля, который популяризирует внешнюю политику РФ в медиа, и Дмитрий Константинов, возглавляющий Народное собрание Гагаузии и открыто повторяющий тезисы российской пропаганды.

"Это решение является важным сигналом поддержки народа Молдовы на его пути к европейской интеграции", – подчеркнул президент Украины.

Санкции против "власти" и бизнеса в Крыму

Третий пакет санкций касается 66 физических и 13 юридических лиц, среди которых должностные лица оккупационных органов "власти" на территории временно оккупированного Крыма.

Также в этом списке представители судебной власти РФ, которые причастны к нарушениям прав человека в Крыму, лица, связанные с распространением российской пропаганды, а также организации, привлеченные к помощи российской армии.

В частности, в списке так называемая "министр образования" Валентина Лаврик, которая внедряет российские образовательные стандарты и милитаризирует учебный процесс, а также судьи Василий Злотников и Денис Изотенко, которые выносили репрессивные приговоры в отношении жителей Крыма.

О каких еще санкциях рассказал президент

Отдельно Владимир Зеленский напомнил о согласовании в Европе 19-го пакета санкций против российской агрессии. По его словам, когда этот пакет будет утвержден, его также "быстро синхронизируют" в Украине.

"Спасибо, что украинские предложения к санкционному пакету Евросоюза во многом учтены. Мы постоянно ведем эту работу с каждым нашим партнером, и, конечно, прежде всего с Европейским Союзом и также с "Группой семи", – сказал украинский лидер и добавил, что теперь очередь за США, поскольку "Европа свою часть работы выполняет".

Как сообщал OBOZ.UA, Европейская комиссия уже официально представила предложения для 19-го пакета санкций против России. Проект направлен преимущественно на ограничение торговли российской нефтью, борьбу с "теневым флотом", а также работу кремлевских банков и криптовалютных платформ. Кроме того, запланирован досрочный полный отказ от ЕС от российского сжиженного газа и серьезный удар по энергогигантам "Роснефть" и "Газпромнефть".

