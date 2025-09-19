"Мы увеличиваем давление": Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России

Европейская комиссия (ЕК) официально представила предложения для 19-го пакета санкций против России. Проект направлен в основном на ограничение торговли российской нефтью, борьбу с "теневым флотом", а также работу кремлевских банков и криптовалюты.

Об утверждении предложений сообщила представительница Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе 19 сентября. А президент ЕК Урсула фон дер Ляйен чуть позже официально представила проект и изложила детали.

"Россия демонстрирует всю полноту своего пренебрежения к дипломатии и международному праву. Итак, мы увеличиваем давление", – заявила фон дер Ляйен.

Для того, чтобы новые ограничения вступили в силу понадобится согласие всех стран-членов Евросоюза во время голосования Совета ЕС. Ожидается, что окончательное решение будет принято в октябре.

19-й пакет санкций ЕС против России: что вошло

Еврокомиссия в 19-м пакете ограничений среди прочего приделает досрочно запретить импорт российского сжиженного газа (СПГ) в ЕС. По данным источников Reuters, с 1 января 2027-го – на год раньше, чем планировалось до этого.

Фон дер Ляйен пока не назвала точной даты, но подтвердила сам факт досрочного запрета. "Мы хотим запретить импорт российского СПГ на европейские рынки. Время закрыть кран", – сказала она.

Новые санкции также будут касаться:

"теневого флота" танкеров, с помощью которых Кремль продает нефтепродукты в обход ценового потолка;

китайских нефтеперерабатывающих заводов, которые эту нефть активно покупают;

криптовалюты;

российских и центральноазиатских банков;

а также таможенной лазейки, которую РФ использует для импорта товаров двойного назначения.

ЕС продлил существующие санкции против России

Послы ЕС ранее согласовали продление санкций против России за вторжение в Украину еще на 6 месяцев – в отношении всех лиц и организаций, против которых уже действуют ограничения. Об этом сообщила 12 сентября верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

Кроме того, как сообщил редактор "Радио Свобода" по европейским вопросам Рикард Йозвяк, послы ЕС, в санкционном списке останутся олигархи Михаил Фридман и Алишер Усманов, исключения которых добивался ряд европейских стран.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп считает, что Европа способна использовать экономическое влияние на Китай, чтобы тот заставить Россию завершить войну. Он подчеркнул, что введение санкций или пошлин против Пекина могло бы стать эффективным инструментом.

