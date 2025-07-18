Украина планирует подписать соглашение о дронах с США, – Свириденко

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко 18 июля подтвердила, что украинский президент Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп достигли политической договоренности относительно инвестиций в производство украинского оружия. В частности, достигнута договоренность о продаже американцам украинских дронов.

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Об этом глава украинского правительства сказала на встрече с журналистами. Юлия Свириденко уточнила, что речь идет о закупке крупной партии украинских беспилотников.

"Есть политическая договоренность. Речь идет об инвестициях в расширение производства в Украине. Сейчас уже новый министр обороны Шмыгаль будет разрабатывать это предложение с американской стороной. Дальше уже будет техническая работа", – цитирует Reuters слова Свириденко.

В издании напомнили, что президент Владимир Зеленский поручил новому правительству расширить производство вооружений в Украине и одновременно укрепить связи со стратегическими партнерами страны.

О том, что Вашингтон будет покупать боевые беспилотники, испытанные в Украине, и в обмен на это Киев должен будет приобрести ряд американских вооружений, вчера рассказал сам Зеленский.

Отмечается, что эта сделка может иметь решающее значение для вооруженных сил и национальной безопасности США. Официальные лица и эксперты по беспилотникам предупреждают, что американские технологии значительно отстают от российских и китайских, а американские солдаты плохо подготовлены к использованию БПЛА или защите от устройств, которые создают их противники.

Как сообщал OBOZ.UA, в Румынии также решили совместно с Украиной производить беспилотники. Переговоры между двумя странами уже начаты, вскоре детали будущего сотрудничества будут обсуждаться на уровне министров обороны.

Производственные мощности для совместного производства БпЛА планируют построить на территории Румынии.

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