Румыния начала переговоры с Украиной о совместном производстве дронов: подробности

В Румынии решили совместно с Украиной производить беспилотники. Переговоры между двумя странами уже начаты, вскоре детали будущего сотрудничества будут обсуждаться на уровне министров обороны.

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Производственные мощности для совместного производства БпЛА планируют построить на территории Румынии. Подробности сообщило издание Digi24.

В публикации журналисты назвали Украину "сверхдержавой" с точки зрения беспилотников, ведь при их разработке украинские специалисты используют накопленный за годы полномасштабной войны опыт с поля боя. Поэтому Бухарест ожидает, что Украина предоставит свои технологии, Румыния же возьмет на себя финансирование производства компонентов.

Производственные мощности планируют построить на территории Румынии, предварительно, вероятнее всего, они будут созданы в румынском городе Брашов.

Планы по совместному производству дронов подтвердили в министерстве обороны Румынии, вскоре для обсуждения деталей должны встретиться руководители оборонных ведомств обеих стран.

Ожидается, что изготовленные дроны поступят на вооружение румынской армии, а часть из них будут экспортировать в заинтересованные европейские страны.

Сейчас, уточняют в Digi24, свободных средств для быстрого инвестирования в этот совместный проект в румынском бюджете нет. Поэтому, вероятнее всего, реализация потенциального соглашения начнется в 2026 году, когда будет утвержден новый оборонный бюджет.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Нидерландов совместное производство оружия.

Также президент показал масштабирование совместного с партнерами производства оружия.

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