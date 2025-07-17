Украина и США готовят "мегасоглашение" по обмену оружием: что оно будет предусматривать

Президент США Дональд Трамп и президент Владимир Зеленский обсуждают возможность заключения "мегасделки", которая предполагает, что Вашингтон будет покупать боевые беспилотники, испытанные в Украине. В обмен на это Киева должен будет приобрести ряд американских вооружений.

Видео дня

Об этом Зеленский рассказал в интервью изданию New York Post. По словам главы украинского государства, его последние переговоры с главой Белого дома были посвящены "прорывному соглашению", которое позволит США и Украине поддерживать друг друга в области воздушных технологий.

Он отметил, что Киев предложил поделиться всем, что узнал о современной войне за трехлетний конфликт с Россией.

Отмечается, что эта сделка может иметь решающее значение для вооруженных сил и национальной безопасности США. Официальные лица и эксперты по беспилотникам предупреждают, что американские технологии значительно отстают от российских и китайских, а американские солдаты плохо подготовлены к использованию БПЛА или защите от устройств, которые создают их противники.

"Народу Америки нужны эти технологии, они должны быть в вашем арсенале. Я считаю, что это действительно мегасоглашение, как говорится, выигрыш для обеих сторон", – сказал Зеленский.

Издание пишет, что беспилотная война стала основным методом ведения боевых действий в украинской войне: Москва и Киев ежедневно обмениваются сотнями воздушных ударов с использованием БПЛА, несущих взрывчатку.

Эксперты давно предупреждают, что многие страны изучают конфликт, чтобы понять, как будет выглядеть современная война, – потенциальные разрушения, которые демонстрируют постоянно эскалация Кремлём бомбардировок Украины с помощью беспилотников.

В то время как Россия производит свои дроны-камикадзе по иранскому образцу, Киев наращивает собственное производство беспилотников для ответного удара.

Зеленский, как отмечается, расхваливал беспилотники как ключевой инструмент, позволяющий Украине более трех лет противостоять российскому вторжению, и поделился всем, чему страна научилась под обстрелами, чтобы помочь США и НАТО подготовиться к войне нового поколения.

"Мы будем готовы поделиться этим опытом с Америкой и другими европейскими партнерами", — сказал он, добавив, что переговоры также ведутся с Данией, Норвегией и Германией.

Потенциальная "мегасделка", как отметило СМИ, появилась на фоне того, что министр обороны США Пит Хегсет отдал новый приказ о "сокращении бюрократической волокиты" в производстве дронов в США.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич подтвердил, что уже идет подготовка к быстрой передаче Украине комплексов Patriot. Альянс получил задание сделать это как можно скорее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!