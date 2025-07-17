Рада назначила Свириденко новым премьер-министром: какие задачи поставил перед ней Зеленский

В четверг, 17 июля, депутаты Верховной Рады проголосовали за назначение 40-летней Юлии Свириденко премьер-министром Украины в соответствии с представлением президента. Три года она занимала должность первого вице-премьера, а сейчас стала второй женщиной-главой правительства в истории страны.

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Украинка имеет значительный опыт в государственной службе и бизнесе, активно работала в экономическом секторе и участвовала в важных международных переговорах. OBOZ.UA рассказывает подробнее о новой главе Кабмина и том, какие задачи поставили перед ее командой.

За Свириденко – 262 голоса

Отметим, что еще 14 июля президент Владимир Зеленский объявил о важных кадровых изменениях в Кабинете министров и предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство.

В дальнейшем в ВРУ поступило соответствующее представление о назначении, которое после рассмотрения Комитетом по вопросам организации государственной власти проголосовали на сессии парламента.

Нардеп Ярослав Железняк рассказал, что за Юлию Свириденко проголосовали 262 народных депутата из таких фракций:

"Слуга народа" – 201 голос;

"Европейская солидарность" – 0 голосов;

"Батькивщина" – 0 голосов;

"Голос" – 1 голос;

"Восстановление" – 10 голосов;

"За будущее" – 12 голосов;

"Доверие" – 15 голосов;

Также известно, что 22 нардепа проголосовали против назначения Свириденко главой правительства, еще 26 воздержались, а 22 не голосовали.

Во время выступления в парламенте президент поблагодарил Дениса Шмыгаля за работу, а Свириденко – за программы "кэшбек" и "1000 Зеленского". Он отметил, что обновленное правительство должно провести аудит всех договоренностей с партнерами по обороне и программ устойчивости. Также Зеленский анонсировал новые соглашения с США, изменения в дипломатической работе с американцами, цифровизации всех процессов и новый уровень оборонного сотрудничества с союзниками и тому подобное.

Главные задачи для обновленного правительства Свириденко

Президент Владимир Зеленский определил приоритетные шаги, которые должно выполнить обновленное правительство во главе с Юлией Свириденко. Как написала она на своей странице в Facebook, речь идет о:

– укреплении экономического потенциала Украины;

–️ расширении программ поддержки украинцев; ️

– масштабировании производства собственного оружия.

По ее убеждению, реализовать эти задачи возможно благодаря ощутимой дерегуляции, ликвидации любых бюрократических преград, сокращению некритических государственных расходов и дублированию функций государственных институтов, а также защите предпринимательства и полной концентрации государственных ресурсов ради обороны Украины и восстановления после боевых действий.

"Прежде всего это обеспечение Сил обороны и безопасности Украины и обеспечение устойчивости нашего государства. Государственный аппарат не имеет права тратить ресурсы и потенциал нашей страны. Украина заслуживает быть среди сильнейших экономик Европы", – отметила Свириденко еще в статусе первого вице-премьера.

Она добавила, что украинское общество должно получить более четкие инструменты социальной поддержки, а каждый украинский военный и ветеран заслуживает конкретное и ощутимое государственное уважение и благодарность.

Поскольку решение о назначении главы правительства принимает Верховная Рада, политик указала, что готова к взаимодействию с парламентом и к представлению соответствующих правительственных шагов. Предложения по кандидатурам членов Кабмина она пообещала объявить вскоре.

Накануне назначения Свириденко выразила большую благодарность предыдущему премьеру Денису Шмыгалю и всей команде предыдущего правительства, в котором она проработала несколько лет.

Кто такая Юлия Свириденко

Биография

Юлия Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове. В 2003 году она окончила Черниговскую общеобразовательную школу №1 с углубленным изучением иностранных языков. Впоследствии поступила в Киевский национальный торгово-экономический университет, который в 2008 году окончила с отличием, получив степень магистра по специальности "Менеджмент антимонопольной деятельности". В том же году начала обучение в аспирантуре этого же университета по специальности "Экономика и управление национальным хозяйством".

Кроме основного образования, прошла обучение на нескольких последипломных программах. Она получила квалификацию бухгалтера, а также сертификат Фонда государственного имущества как специалист по оценке недвижимости, оборудования, бизнеса, ценных бумаг, нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности.

Еще в студенческие годы Юлия Свириденко начала работать в частном секторе – в украинско-китайской компании "Эко-Втор", которая построила в Чернигове завод полиэфирного полотна. Чтобы работа была более эффективной, Свириденко выучила китайский (непосредственно в Китае, куда неоднократно летала и проходила стажировку) и могла общаться с инвесторами без переводчиков. Также она знает японский, который учила на курсах в Киеве – ее преподавателем был этнический японец. Кроме этого, хорошо владеет базовым для современных бизнесменов и чиновников английским.

В 2008 году Свириденко перешла на должность экономистки по финансовой работе Украинско-андоррского совместного предприятия АО "АМП" (Киев). Впоследствии работала оценщиком Черниговского междугородного бюро технической инвентаризации. В 2011-м ее назначили председателем (на общественных началах) Постоянного представительства Чернигова в городе Уси (КНР) – единственного представительства украинского города в Китае. Она способствовала привлечению инвестиций в экономику Чернигова и Черниговской области.

После Революции Достоинства бизнес-леди вернулась на государственную службу. В мае 2015-го стала советницей главы Черниговской ОГА, впоследствии возглавила департамент экономического развития региона. В 2017 году после возвращения из декретного отпуска стала исполнять обязанности первого заместителя главы ОГА, а уже с 30 июля по 28 ноября 2018 года – и. о. главы ведомства.

Политическая карьера

В 2019 году Свириденко была главой ООО "Сидко Украина", специализирующегося на производстве кормов для диких птиц и занимающегося переработкой органической продукции. С осени того же года и до июля 2020-го – заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, а с 22 декабря 2020-го – заместителем главы Офиса президента Украины.

В ОПУ Свириденко занималась экономическими вопросами и была частью украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, председателем Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства и представителем государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

В ноябре 2021 года партия "Слуга народа" выдвинула ее кандидатуру на должность первого вице-премьера – министра экономики Украины и Верховная Рада одобрила это назначение.

Как министр Свириденко планировала сделать акцент на увеличении экспорта и конкурентоспособности украинской продукции на международных рынках, реформе железной дороги, локализации производства, а также программе доступных ипотечных кредитов. Однако решать чиновнику пришлось другие, более глобальные задачи: после полномасштабного российского вторжения она занималась сохранением бизнесового промышленного потенциала государства.

В частности, Свириденко возглавила объединенную межведомственную рабочую группу по вопросам реализации государственной санкционной политики, целью которой была разработка и введение новых санкций против России. Она стала одним из кураторов послевоенного восстановления и вела переговоры по всей Европе. С недавних пор украинка возглавила переговоры по заключению соглашения о полезных ископаемых с США.

С 27 июня 2025 года Свириденко – замглавы Совета по вопросам поддержки предпринимательства, консультативно-совещательного органа при президенте Украины.

Личная жизнь

Мужем Юлии Свириденко является бизнесмен Сергей Дерлеменко. Он руководит ООО "ДКС-Групп" и ООО "ДИТЭЛ" – компаниями, которые занимаются строительством, ремонтом, телекоммуникациями и обслуживанием сетей связи. В 2015 году мужчина баллотировался в Черниговский горсовет от партии "Самопомощь", но не прошел. У супругов есть дочь София.

В декларации Юлии Свириденко указаны две квартиры в Чернигове, а также земельный участок под городом. Семья в собственности имеет однокомнатную квартиру в столице, приобретенную в 2014 году, а также большую квартиру на почти 120 кв. м и паркоместо, купленные в 2021-2022 годах.

На мужа записан старенький внедорожник BMW X3 2016 года, тогда как Юлия Анатольевна имеет доверенность на пользование этим авто. Из денежных активов у супругов в декларации указано $4000 наличными и 376 606 гривен на счетах.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июля на заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский представил кандидатов на должности в обновленном Кабмине. Среди прочих Денис Шмыгаль станет министром обороны, глава Минэнерго Герман Галущенко возглавит министерство юстиции, а его пост займет министр экологии Светлана Гринчук.

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