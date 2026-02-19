Цивинского обвинили в лишнем пиаре и отвлечении внимания от низкой эффективности БЭБ: чем на самом деле должен заниматься глава бюро

Директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цивинский нарвался на волну критики из-за своего предложения по досудебному урегулированию налоговых правонарушений. Кроме обвинений в непрофессиональном подходе (мол, предложенный Цивинским механизм уже давно существует), его неоднозначное появление в информационном поле восприняли как пиар-маневр, призванный скрыть реальные (и неутешительные) результаты работы БЭБ под управлением нового главы.

Что произошло: идея Цивинского и реакция на нее

В середине февраля Цивинский вынес на публичное обсуждение в своих официальных соцсетях идею, по которой компания, признающая уклонение от уплаты налогов, платит долг, штрафы и дополнительный платеж (например, 50% суммы в виде доната на ВСУ), после чего уголовное производство может быть закрыто без суда.

Впрочем, в профессиональной среде отметили: подобный механизм уже предусмотрен ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины – при условии уплаты налогов и финансовых санкций лицо может быть освобождено от уголовной ответственности. Именно поэтому часть юристов и предпринимателей назвала инициативу "перепаковкой действующей нормы" и поставила под сомнение ее новизну.

Впрочем, главная претензия критиков – вовсе не юридическая, а управленческая. В соцсетях Цивинского неоднократно обвинили в том, что вместо демонстрации показателей борьбы с экономическими преступлениями БЭБ концентрируется на медийных дискуссиях. Звучат упреки, что идея может стать основой для злоупотреблений и давления на бизнес, а публичное обсуждение – способом отвлечь внимание от отсутствия системных результатов.

"Человек совсем не понимает состав преступления, объективную сторону ст. 212 и никогда не расследовал. Хорош уже заниматься болтовней. Когда будут реальные показатели работы? Вас Гетманцев уже "хвалит" за работу", – отметил, в частности один из комментаторов.

Упоминание председателя налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева ("Слуга народа") – неслучайно. Парламентарий довольно жестко высказался относительно публичного появления Цывинского. Гетманцев, который в свое время поддерживал назначение Цывинского в БЭБ, в частности, заявил, что ожидал "результатов работы", но вместо этого видит попытки "продать искаженную реальность собственных "достижений" и продвижения "коррупциогенных идей".

"Искренне предложил бы Александру прекратить наконец играть в игры, отвлечься от напряженной медийки и заняться прямой своей работой – пресечением и расследованием преступлений в экономической сфере. Дело в том, что лояльные ломы, яркие интервью и фантастические идеи могут на время отвлечь от отсутствия результатов. Но время это уже завершилось", – подчеркнул нардеп.

Настоящие обязанности директора БЭБ: что говорит закон

Конечно, глава БЭБ не расследует каждое дело лично, но – и это четко прописано в действующем законодательстве – он обязан настроить систему так, чтобы она работала эффективно и прозрачно. Если БЭБ не справляется со своими задачами, ответственность несет именно председатель.

Закон Украины "О Бюро экономической безопасности" содержит конкретные нормы, которые коррелируют с тезисами критиков относительно неоднозначной расстановки акцентов в работе Цивинского на должности главы бюро. Вот главные из них:

Допустим ли пиар вместо "сбора налогов"

Статья 1 (п. 1) и статья 2 закона определяют, что БЭБ – это орган, осуществляющий противодействие правонарушениям, посягающим на функционирование экономики. Хотя БЭБ не является классической налоговой службой (мытарями), его основная задача – минимизация потерь бюджета и защита государственных финансов. Чрезмерная публичность и пиар, конечно, прямо не запрещены, но они точно не входят в перечень задач органа.

Относительно чрезмерной публичности также могут возникнуть вопросы, учитывая статью 4, в которой говорится о принципах деятельности БЭБ. Среди них указано сочетание гласных и негласных методов. Это означает, что основная аналитическая и оперативная работа должна быть непубличной, чтобы обеспечить эффективность расследований. Публичной должна быть только отчетность о результатах, а не процесс.

Та же статья 4 также напоминает о принципе неотвратимости наказания. Это указывает на то,что глава БЭБ не должен быть "любимцем публики". Его главная цель – понимание бизнесом того, что любая попытка уклонения от налогов будет выявлена БЭБ.

Обязанности главы БЭБ относительно законодательных идей

Статья 8 (п. 1, подпункт 6) устанавливает прямую обяза нность БЭБ по подготовке предложений по внесению изменений в законодательные акты с целью устранения причин и условий, способствующих совершению экономических преступлений (то есть с целью противодействия теневым схемам). Сам факт отсутствия конкретных инициатив не является нарушением закона, но может быть расценен какнедостаточный уровень законодательной активности в рамках возглавляемой Цивинским реформы БЭБ.

Критики указывают, что вместо системной работы над расследованиями исодействия реальным законодательным изменениям, БЭБ под руководством Цивинского часто фокусируется на публичных инициативах, обсуждениях и медийных презентациях, которые не приводят непосредственно к изменениям законов или существенному повышению эффективности бюро. Такая ситуация может восприниматься как невыполнение основных функций.

Что является основным показателем эффективности БЭБ

Статья 12 предоставляет право БЭБ принимать меры по возмещению убытков государству. Основной показатель эффективности по закону – это именно реальный возврат средств в бюджет, а не количество пресс-релизов или даже открытых производств.

Так как общественность считает, что председатель БЭБ "занимается не тем", не лишним напоминанием для Цивинского будет и статья 34. Она предусматривает механизм отчетности перед Верховной Радой и Кабинетом министров. А статья 16 четко указывает: признание работы директора БЭБ неудовлетворительной по результатам годового отчета является основанием для его увольнения.

В целом же закон устанавливает аналитически-правоохранительную модель БЭБ (статья 8), где глава должен быть прежде всего эффективным менеджером-аналитиком, который закрывает законодательные "дыры", а не медийной персоной. Если акцент смещается на пиар, это можно трактовать как игнорирование аналитической функции.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем теневая экономика "ворует" у Украины по 1 трлн грн ежегодно. Больше всего от схем страдают агросектор, ритейл и перерабатывающая промышленность. А ключевыми проблемами являются контрабанда, "серые" и "черные" зарплаты, а также манипуляции с НДС из-за дробления крупного бизнеса на сети ФЛП.

