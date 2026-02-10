Теневая экономика "крадет" у Украины по 1 трлн грн каждый год: Гетманцев назвал самые проблемные отрасли

Объем недополученных налогов из-за теневых схем в Украине превышает 1 трлн грн, что создает неравные условия конкуренции для легального бизнеса. Больше всего от этого страдают агросектор, ритейл и перерабатывающая промышленность.

Видео дня

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). По его словам парламентария, ключевыми проблемами украинской экономики остаются:

контрабанда;

выплата заработных плат в конвертах;

манипуляции с налогом на добавленную стоимость из-за дробления крупного бизнеса на сети ФОПов.

"Мы имеем более триллиона гривен в тени. Эти деньги могли бы быть направлены на увеличение заработных плат учителям, медикам и на выплаты пенсий. Сейчас эти средства фактически вымываются из бюджета и армии", — отметил Гетманцев.

Крупные сети избегают уплаты НДС

Отдельное внимание Гетманцев уделил практике использования ФЛП крупными торговыми сетями для минимизации налоговой нагрузки. В качестве примера он привел франчайзинговые схемы в ритейле, когда на кассах покупателям выдают несколько чеков:

один – за алкоголь, оформленный на общей системе налогообложения;

другой – через ФЛП, без уплаты НДС.

Такие схемы дают неправомерное конкурентное преимущество в 7-20% за счет неуплаченного налога, подсчитал нардеп. "Если мы в пределах одной юрисдикции допускаем параллельное существование белой и черной систем, мы не имеем будущего для нормального развития экономики. Это искажает условия для честной конкуренции", – отметил он.

Детенизация рынка подакцизных товаров остается одним из приоритетов парламента на 2026 год,отметил Гетманцев. Наопмним: речь идет о топливе, алкоголе и табачных изделиях. Впрочем, несмотря на положительные сдвиги в топливном секторе, в табачной отрасли в конце 2025 года зафиксирована отрицательная динамика – доля нелегального рынка снова выросла до 18%.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили торговые сети, которые избежали налогов на 1 млрд грн. Они привлекли более 800 ФЛП на упрощенной системе, чтобы минимизировать налоги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!