Конец эпопеи? Кабмин может назначить Цивинского главой БЭБ уже сегодня

Кабинет министров сегодня, 6 августа, как ожидается, наконец назначит на должность избранного главу Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цивинского. Также есть информация, что он уже прошел тест на полиграфе – это было условием премьер-министра Юлии Свириденко.

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Это уже точно? Не совсем, т.к. информация до сих пор не официальная. О вероятном назначении Цивинского и планах Кабмина сначала сообщили источники СМИ. Позже это подтвердили нардепы – от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, от "Голоса" Ярослав Юрчишин и от "ЕС" Алексей Гончаренко. Они не являются членами Кабмина, а потому не может представлять официальную позицию правительства, но массовость сообщений и факт репоста Цивинским поста Юрчишина указывают на высокую вероятность назначения.

Главное на этот час

Заседание Кабмина , на котором могут назначить Цивинского, начнется в 10:30 6 августа.

, на котором могут назначить Цивинского, Цивинский прошел полиграф , вероятно, вечером 5 августа (он сам неофициально сообщил об этом "Суспільному"). Тест было условием Свириденко для избранного кандидата, после которого глава Кабмина обещала назначение.

, вероятно, вечером 5 августа (он сам неофициально сообщил об этом "Суспільному"). Тест было условием Свириденко для избранного кандидата, после которого глава Кабмина обещала назначение. Служба безопасности Украины (СБУ) подала в Кабмин результаты полиграфа, но это информация с ограниченным доступом . Медиа называют результаты теста "успешными".

. Медиа называют результаты теста "успешными". Кабмин уже сильно затянул с назначением – "поставить" главу БЭБ должны были в течение 10 дней с момента получения документов от конкурсной комиссии. Впервые этот срок истек еще 30 июня.

– "поставить" главу БЭБ должны были в течение 10 дней с момента получения документов от конкурсной комиссии. Впервые этот срок истек еще 30 июня. Проволочки с назначением избранного главы БЭБ уже привели к срыву "маяка" по программе финансирования МВФ EFF – перезапуск бюро должен был стартовать до 1 августа 2025 года.

Цивинский победил на открытом конкурсе на должность главы БЭБ. В комиссию входили 3 представителя Украины и 3 – западных партнеров, последние имели решающий голос. За Цивинского проголосовали именно "международники" .

. Кабинет министров отказался признать результаты конкурса и назначить Цивинского, объясняя отказ наличием у кандидата родственников в РФ и "дополнительной информацией от СБУ", которой, как выяснилось позже, просто не существует.

Доступ к гостайне и тест на полиграфе

Требование пройти полиграф выглядело сомнительным и вызвало критику – такой тест не считается научно обоснованным методом для определения правды или лжи, а с юридической точки зрения в Украине может использоваться только как источник ориентировочной дополнительной информации .

. Цивинский является руководителем подразделения детективов НАБУ. Он в течение 10 лет проходил все проверки СБУ и уже имеет доступ к гостайне .

. При этом он действительно имеет родственников с российским гражданством. Сам Цивинский рассказывал, что речь идет о его биологическом отце, с которым он не общается по меньшей мере 10 лет.

с российским гражданством. Сам Цивинский рассказывал, что речь идет о его биологическом отце, с которым он не общается по меньшей мере 10 лет. Глава конкурсной комиссии Лаура Штефан отмечала, что информация от СБУ "не свидетельствовала о какой-то угрозе от кого-либо из кандидатов".

Что будет дальше?

Если Цивинского все же назначат, начнется реформа БЭБ. По словам Гетманцева, это длительный и непростой процесс.

"Праздновать точно рано, ведь мы понимаем что впереди становление структуры как независимого и эффективного органа, почему коррумпированная система будет упираться, как упиралась до этого. Новоназначенному руководителю пожелаем мужества, терпения и воли. Они ему точно понадобятся", – отметил нардеп.

Если назначения не будет, Украина может поплатиться в буквальном смысле. От того, состоится ли перезапуск БЭБ, зависит не только помощь МВФ для Украины, но и транши по рекордной программе финансирования ЕС Ukraine Facility.

Один из траншей этой программы уже был урезан из-за невыполнения плана реформ. Так, в первом квартале 2025 года Украина вовремя не приняла решения по децентрализации, реформе АРМА и отбору судей в ВАКС.

Кто такой Александр Цивинский: биография коротко

Александр Цивинский – юрист по образованию, уроженец Львовской области. Имеет многолетний опыт работы в правоохранительных органах. На момент победы в конкурсе на главу БЭБ занимал должность руководителя Третьего подразделения детективов Второго главного подразделения НАБУ.

В 2003 году начал работать в должности следователя в Галицком РВЛМУ ГУ МВД Украины. В НАБУ – с 2015 года.

Цивинский был одним из лидеров в проведении резонансной антикоррупционной операции "Чистый город", которую НАБУ совместно с САП осуществили в феврале. Операция была направлена на разоблачение коррупционных схем в земельной и бюджетной сферах Киева, в частности, деятельностью Дениса Комарницкого.

Также он возглавлял следственную группу НАБУ, которая расследовала дело против экс-нардепа Сергея Пашинского, который мог присвоить активы, связанные с бизнес-структурами Сергея Курченко. В этом производстве сумма залога в более 270 млн грн стала одной из рекордных в истории НАБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС прямо потребовал, чтобы украинская власть как можно быстрее назначила руководителя БЭБ, придерживаясь норм закона и действующих процедур отбора и назначения. На этой необходимости Европа настаивает еще с прошлого года.

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