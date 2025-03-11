Трамп угрожает разрушить одну из промышленностей Канады: какой ультиматум выдвинул

Президент США Дональд Трамп приказал повысить пошлины на импорт алюминия и стали из Канады и угрожает пойти еще дальше и уничтожить производство авто в этой стране. Таким образом, глава государства отреагировал на повышение канадскими властями тарифов на электроэнергию, закупаемую Соединенными Штатами.

Видео дня

Об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social. По его словам, новые пошлины вступят в силу 12 марта. Политик также подчеркнул, что Канада – "одна из стран с самыми высокими пошлинами".

"Кроме того, Канада должна немедленно отменить свои антиамериканские фермерские пошлины от 250% до 390% на молочные продукты, которые уже долгое время считаются возмутительными", - подчеркнул Дональд Трамп.

Он также анонсировал объявление национального чрезвычайного положения в области электроэнергии. Мол, это позволит оперативно предпринять необходимые шаги для "уменьшения жестокой угрозы со стороны Канады".

"Если Канада также не отменит и другие кричащие долгосрочные тарифы, 2 апреля я существенно повышу пошлину на автомобили, поступающие в США. Это навсегда уничтожит автостроительство в Канаде. Эти авто легко можно сделать в США!" – предупредил Трамп.

Также, по его словам, Канада мало платит за свою национальную безопасность и полагается на военную защиту со стороны Соединенных Штатов. Мы субсидируем Канаду на сумму более 200 миллиардов долларов в год. Зачем? Так продолжаться не может", – посетовал американский президент.

Чтобы отменить высокие пошлины, Трамп снова требует, чтобы Канада стала 51-м штатом США. По его словам, тогда в Канаде снизятся налоги, увеличится уровень военной и другой безопасности.

"Искусственная линия разделения, проведенная много лет назад, наконец исчезнет, и мы будем иметь самую безопасную и красивую нацию в любой точке мира. И ваш замечательный гимн "О Канада" продолжит звучать, но теперь будет представлять великое и могучее государство в пределах самой величественной нации, которую когда-либо видел мир!" – заверил глава Белого дома.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что американская администрация пошла на обострение отношений со своими крупнейшими торговыми партнерами и ввела значительные пошлины на ответившие встречными мероприятиями товары из Китая, Канады и Мексики. Основным бенефициаром торговой войны, начатой президентом США Дональдом Трампом, станет Бразилия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!