Трамп отменил пошлины на товары из Индии, введенные из-за покупки нефти из РФ: достигнуто рамочное соглашение

США отменили установленные ранее 25% пошлины на импорт из Индии из-за покупки ею российской нефти. Президент США Дональд Трамп своим указом снизил тарифы на индийские товары с 50% до 18%.

Видео дня

Взамен Индия обязалась прекратить закупку российской нефти и снизить барьеры в торговле между двумя странами, существовавшие до сих пор. Об этом сообщают Белый дом и издание Reuters.

Что известно

Трамп в пятницу подписал указ, которым была отменена пошлина в размере 25% на весь импорт из Индии из-за покупки ею российской нефти, сообщил Белый дом.

Также президент США объявил о заключении торгового соглашения с Индией, снизившего американские тарифы на индийские товары с 50% до 18% в обмен на прекращение Индией закупок российской нефти и снижение торговых барьеров.

В частности, согласно сообщению Белого дома, Индия обязалась отменить или снизить тарифы на все промышленные товары США и широкий спектр пищевой и сельскохозяйственной продукции США, включая сушеные зерновые культуры (DDG), красное сорго для корма животных, орехи, свежие и переработанные фрукты, соевое масло, вино и крепкие напитки, а также другие продукты.

Кроме того, Индия согласилась "устранить давние барьеры в торговле медицинскими изделиями США; отменить ограничительные процедуры лицензирования импорта, которые задерживают доступ к рынку или накладывают количественные ограничения на товары информационно-коммуникационных технологий".

"Индия намерена закупить в США энергетическую продукцию, самолеты и детали для самолетов, драгоценные металлы, технологическую продукцию и коксующийся уголь на сумму 500 миллиардов долларов в течение следующих 5 лет. Индия и Соединенные Штаты значительно увеличат торговлю технологической продукцией, включая графические процессоры (GPU) и другие товары, используемые в центрах обработки данных, а также расширят совместное технологическое сотрудничество", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

В то же время Reuters отмечает, что Индия в значительной степени зависит от импорта нефти, покрывая за его счет около 90% своих потребностей. Импорт дешевой российской нефти помог снизить расходы на закупку энергоносителей после начала российского вторжения в Украину в 2022-м и введения санкций против экспорта российских нефти и газа.

Несмотря на это, недавно Индия начала замедлять свои закупки из России. В январе они составляли около 1,2 миллиона баррелей в день, и, по прогнозам, снизятся примерно до 1 миллиона баррелей в сутки в феврале и до 800 тыс. баррелей в сутки в марте, пишет Reuters.

Как писал OBOZ.UA, 3 февраля Трамп заявил, что Индия согласилась отказаться от российской нефти. На тот момент премьер-министр Индии Нарендра Моди не подтверждал, что давал президенту США такое обещание. А в Кремле поспешили заявить, что не получали от Индии подтверждения о прекращении закупок.

В то же время медиа узнали, что в Кремле придумали, как не потерять покупателей в Индии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!