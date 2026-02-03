Трамп заявил, что Индия согласилась отказаться от российской нефти, однако там этого не подтвердили: что сказал премьер страны

Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа, что во время его разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди тот пообещал, что его страна прекратит закупать нефть у России, сам Моди это не подтвердил. Как и того, что во время беседы обсуждалась война в Украине.

Видео дня

В частности, в своем посте на X, описывающем итоги разговора, Моди лишь упомянул, что товары с маркировкой "Сделано в Индии" теперь будут облагаться сниженной пошлиной в 18%. Также индийский премьер заверил, что:

Лидерство Трампа "имеет решающее значение для глобального мира, стабильности и процветания".

Сама Индия полностью поддерживает его усилия по достижению мира.

Впрочем, в каком именно регионе планеты предполагается достижение мира, Моди не уточнил.

Трамп же в своей соцсети Truth Social написал, что во время разговора с Моди среди прочего обсуждалось "прекращение войны между Россией и Украиной". А в рамках этого – прекращение закупки Индией российской нефти.

"Он (Моди. – Ред.) согласился прекратить покупку российской нефти и закупать ее значительно больше у Соединенных Штатов и, возможно, у Венесуэлы. Это поможет прекратить войну в Украине", – сообщил американский президент.

Также Трамп подтвердил снижение пошлины для индийских товаров до 18%. А кроме того, сообщил, что Моди "обязался "покупать американское" на гораздо более высоком уровне".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем ЕС рассматривает предложение заменить ограничение цен на российскую нефть введением запрета на, в частности, страхование и транспортировку. Ожидается, что это значительно усилит ограничения, наложенные на российскую нефть, и облегчит выполнение санкций.

