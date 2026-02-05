В Кремле придумали, как не потерять покупателей в Индии: медиа узнали, на что пошел агрессор

Российская нефть марки Urals, которая является флагманской продукцией страны, продается более чем на 10 долларов за баррель дешевле нефти марки Brent. Эта цена уже включает расходы на транспортировку и другие. Таким образом государство-агрессор проверяет реакцию Индии на сделку со США.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на трейдеров, которые причастны к закупкам. По данным аналитической компании Argus, которая оценивает скидки примерно в 11 долларов за баррель, до 22 января этот показатель составлял 9,15 долларов.

Текущая скидка на российскую нефть также как минимум втрое превышает те, которые трейдеры озвучивали до того, как США ввели санкции против российских производителей ОАО "Роснефть" и ОАО "Лукойл" в октябре прошлого года. Стоит отметить, что скидки могут меняться в зависимости от условий оплаты.

Индия, которая традиционно не является основным покупателем российской нефти, обратилась к производителю после полномасштабного вторжения РФ в Украину в начале 2022 года – благодаря скидкам. За последние месяцы закупки уменьшились, но все еще составляли в среднем около 1,2 млн баррелей в день в январе, по данным Kpler, по сравнению с пиком в 2 млн баррелей в день.

Индия "вряд ли полностью откажется" от российской нефти в ближайшем будущем, говорится в сообщении Kpler от вторника, 3 февраля. По данным аналитической компании, импорт нефти, как ожидается, останется в целом стабильным на уровне от 1,1 до 1,3 млн баррелей в день в течение первого квартала и в начале следующего.

"Kpler оценивает скидку на нефть марки Urals для Индии по сравнению с ICE Brent примерно в 9 долларов за баррель, что на 4-5 долларов дешевле, чем венесуэльская нефть", – сказано в статье.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп после разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что в Нью-Дели отказались от закупок российской нефти. По его словам, договоренностей достигли при обсуждении торговли и прекращения войны между Россией и Украиной.

Трамп написал, что индийский премьер согласился изменить направления энергетического импорта и увеличить закупки в США, а также, возможно, в Венесуэле.

Сам Моди этого не подтвердил – как и того, что во время беседы обсуждалась война в Украине. Он лишь упомянул, что товары с маркировкой "Сделано в Индии" теперь будут облагаться сниженной пошлиной в 18%.

Более того, в Кремле уже заявили, что не получали от Индии подтверждения о прекращении закупок. Россия рассматривает такие договоренности с Индией как нечто отдельное от своих взаимодействий с Нью-Дели, хотя якобы "уважает американо-индийские отношения".

Как сообщал OBOZ.UA, на мировых рынках заметно подешевела нефть. Утром 2 февраля фьючерсы на марку Brent подешевели на 3,3 доллара, или 4,8% – до 66,02 доллара за баррель, а на американскую WTI – на 3,23 доллара, почти на 5% – до 61,98 доллара за баррель. Причиной же этого в экспертной среде называют заявление президента США Дональда Трампа о серьезных переговорах Ирана с Вашингтоном.

