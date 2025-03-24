США присматриваются к украинской атомной энергетике: сможет ли Трамп управлять нашими АЭС

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что его страна готова взять на себя управление украинскими атомными электростанциями. Зачем высокопоставленный американский чиновник это сказал (ведь даже Дональд Трамп на данную тему ничего не заявлял) и действительно ли США сможет, если что, управлять нашей атомной энергетикой – читайте в материале OBOZ.UA.

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Атомная инициатива министра энергетики США

Все, что касалось атомной энергетики в телефонном разговоре 19 марта между президентами Украины и США, – так это немного был затронут вопрос захваченной россиянами Запорожской АЭС. Обсуждались американские инвестиции в ее восстановление, после возвращения ядерного объекта Украине. Но не более.

"Я ответил, что да, если будет возможность модернизировать, вкладывать деньги и так далее, мы готовы обсудить это. Но мы говорили исключительно об одной станции, которая находится под контролем россиян", – рассказал Владимир Зеленский после телефонного разговора с Трампом.

Но уже на следующий день, как чертик из табакерки, на мировое информационное поле выскочил министр энергетики США Крис Райт и завил что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность участия в управлении украинскими атомными электростанциями, если это будет способствовать прекращению войны и установлению мира.

При этом он подчеркнул, что у его страны имеется огромный технический опыт для управления такими объектами, и он не думает, что для этого необходимо присутствие американских военных. Мол, сами американцы на объекте – это гарантия безопасности. Никто и тронуть не посмеет.

Эти слова вызвали резонанс. Владимир Зеленский, который находился в то время с официальным визитом в Норвегии, даже был вынужден сделать отдельное заявление.

"Если американцы хотят забрать временно оккупированную Запорожскую АЭС у россиян и модернизировать ее – это можно обсуждать, но о передаче в собственность речи вообще не идет. Все атомные электростанции принадлежат народу Украины, это государственные атомные электростанции, а не частная собственность. Вопрос собственности с президентом Трампом мы точно не обсуждали", – подчеркнул президент Украины.

Сомнительный опыт американских специалистов

Возникает вопрос – почему министр энергетики США Крис Райт, который до своего назначения занимался добычей сланцевого газа методом гидроразрыва пласта, полез, как говорится, поперек Трампа в пекло? Райт, конечно же, человек решительный, в 2019 году даже выпил жидкость для гидроразрыва, чтобы продемонстрировать, что она не опасна, но делать заявления, которые ему явно не по рангу...

"Конечно, это не его инициатива. Приказали – сделал. Происходит, я думаю, определенный зондаж украинской позиции. Трамп вот неожиданно узнал, что в Украине есть самая крупная в Европе атомная электростанция, одна из крупнейших в мире. И еще другие АЭС есть. Ну и такой: "хочу-хочу-хочу". Это как по аналогии с редкоземельными металлами. Трамп хочет войти в долю. Вот и поручил провести, так сказать, разведку боем", – говорит OBOZ.UA эксперт по международным энергетическим отношениям, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

По его мнению, выступление Криса Райта – набор откровенно нелепых заявлений. И главное из них – что у США есть "огромный технический опыт" для управления такими объектами, как украинские АЭС.

"Управленческий опыт – ладно, можно согласиться. Но технический? Это просто лапша на уши. Где, в какой стране американцы получили опыт работы на реакторах совершенно другого дизайна, на энергоблоках советского типа?" – говорит Михаил Гончар.

"Я вам даже больше скажу. Когда наши специалисты увольнялись с Запорожской АЭС после ее захвата оккупантами, те привезли российских специалистов. Которые также работали на реакторах типа ВВЭР-1000. Но у нас произошла такая глубокая модернизация оборудования (в том числе с западным участием), что россияне просто не могли работать на наших блоках. А тут говорят об американских технических специалистах, для которых это вообще темный лес. Какой там опыт?!" – говорит в свою очередь OBOZ.UA эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности, бывший член коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Ольга Кошарная.

Приватизация АЭС – под законодательным запретом

Второй пункт в заявлении Крис Райт, также вызывающий не то чтобы сомнения, а просто полное недоверие – это то, что для обеспечения безопасности украинских АЭС никаких американских военных не требуется. А достаточно только просто присутствия американских гражданских специалистов.

"Фраза "само присутствие американских компаний будет гарантией безопасности" – это нонсенс. Это мы уже проходили. В 2014 году американские компании сразу рванули из Украины, после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Chevron, которая работала на Западной Украине, далеко от зоны боевых действий, свернула все работы и сбежала. Так же поступила и Exxon Mobil, которая работала на шельфе Черного моря", – рассказывает Михаил Гончар.

Как он считает, нужны реальные гарантии безопасности.

"Если дадут ядерный зонтик, комплексы противоракетной и противовоздушной обороны возле каждой АЭС, эскадрильи F-35, которые будут патрулировать небо, тогда можно будет подумать", – говорит эксперт.

Но в любом случае прежде всего будут необходимы соответствующие изменения в законах.

"В США 96 энергоблоков, и эксплуатацией АЭС занимаются частные компании. Но в Украине атомные электростанции вырабатывают 55% электроэнергии, это стратегическая отрасль. И у нас законодательный запрет на приватизацию действующих АЭС. Это касается и законодательства в сфере национальной безопасности", – объясняет Ольга Кошарная.

Так что пока все, что мы можем предложить США, – это просто взять на работу на украинские АЭС американских управляющих (приглашали же при Порошенко во власть иностранцев). Может, ввести кого-то в члены правления НАЭК "Энергоатом". А в обмен – реальные гарантии безопасности. ЗРК Patriot и эскадрильи F-35. Ну на худой конец можно F-16. И в это время думать – брать ли американцев в долю, подкорректировав соответствующее законодательство.