Украинские АЭС могут перейти в управление США, – американский министр

США выразили готовность взять на себя управление украинскими атомными электростанциями (АЭС) – если это поможет завершить войну. При этом об отправке военных на станции речь не идет – в Штатах считают, что гражданские специалисты справятся с работой.

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Об этом сообщил министр энергетики США Крис Райт, передает Fox News. При этом отметив: в настоящее время администрация президента Трампа не обсуждает вопрос о возможности передачи украинских АЭС в собственность США.

"Если это поможет достичь цели (мира в Украине. – Ред.), пусть США управляют атомными электростанциями в Украине. Без проблем, мы можем это сделать", – сказал министр.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что передача США всех украинских АЭС не обсуждалась в ходе его разговора с Дональдом Трампом. По его словам, речь шла только о ситуации на захваченной россиянами Запорожской АЭС.

"Я ответил, что да, если будет возможность модернизировать, вкладывать деньги и т.д. Мы готовы обсудить это. Но мы говорили исключительно об одной станции, которая находится под контролем россиян", – рассказал Зеленский.

При этом он выразил уверенность в том, что ЗАЭС можно восстановить. Однако для этого она должна быть деоккупированна.

"Я считаю, что станция под оккупацией работать не будет. Я считаю, что станцию можно восстановить – факт. Я сказал откровенно, что нужно где-то два года в среднем, может два с половиной. Это то, что говорят атомные специалисты. ... Если мы хотим, чтобы она работала, чтобы это было безопасно, украинцы должны на нее зайти. Не только потому, что это наша земля и наша станция. А просто потому, что нужно, чтобы станция восстанавливалась и технически была безопасна для всего мира", – подчеркнул украинский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявил, что работа ЗАЭС должна стать одной из гарантий безопасности для Украины. По его словам, именно атомная энергия спасает государство от тотальной энергетической катастрофы уже в течение трех зим.

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