Соглашение о полезных ископаемых подписано и будет направлено в Раду без затягиваний, – Зеленский

Соглашение о сотрудничестве с США в области полезных ископаемых равноправно и создает возможности для весомых инвестиций в Украину и модернизации производства. Она в скором времени будет направлена на ратификацию в Верховную Раду, и украинская сторона заинтересована в том, чтобы с этим не было никаких затяжек.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Соглашение есть, подписано, будет направлено на ратификацию в Верховную Раду Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы не было с соглашением никаких затягиваний", – заявил глава государства.

Зеленский похвалил правительственную команду, работавшую над соглашением с американцами, и отметил, что документ значительно изменился в процессе подготовки.

Он пояснил, что теперь это действительно равноправное соглашение, создающее возможность для весомых инвестиций в Украину. Она также будет способствовать существенной модернизации украинских производств.

"В соглашении нет долга и создается Фонд – Фонд восстановления, который будет инвестировать в Украину и зарабатывать именно здесь. Это работа вместе с Америкой и на справедливых условиях, когда зарабатывать могут в партнерстве и украинское государство, и Соединенные Штаты, помогающие нам в защите", – сказал президент.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что подписание соглашения о ископаемых фактически является первым результатом встречи с президентом США в Ватикане, что делает его действительно историческим.

"Мы говорили с президентом Соединенных Штатов, с Дональдом Трампом, о нашей готовности к заключению соглашения – говорили на встрече в Ватикане. Фактически сейчас мы имеем первый результат ватиканской встречи, который делает ее действительно исторической. Очень ждем и других результатов нашего разговора. Зеленский.

Напомним, что в ночь на 1 мая Украина и США подписали стратегическое соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления и партнерстве в сфере полезных ископаемых.

Как сообщал OBOZ.UA:

Кабмин опубликовал соглашение о полезных ископаемых и создании совместного с США инвестиционного фонда. Документ, ратифицированный Верховной Радой, касается месторождений 57 минералов. Также в нем прописано положение о военной помощи США – оно может стать американским вкладом в фонд.

Соглашение было подписано 1 мая в США. С украинской стороны соглашение о полезных ископаемых из США подписала министр экономики Юлия Свириденко. Меморандум с американской стороны подписал министр финансов США Скотт Бессент.

В соглашении о полезных ископаемых четко отмечено, что Украина сохраняет свой суверенитет над ресурсами, а все решения по добыче принимаются исключительно правительством Украины. Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка.

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