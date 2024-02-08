Содержит коррупционные риски: УРБ призвало доработать мобилизационный проект

Члены Украинского Совета Бизнеса призвали правительство доработать проект по мобилизации, ведь в нынешнем виде оно содержит коррупционные риски, а также может помешать развитию украинской экономики.

Об этом говорится в официальном заявлении УРБ.

"В проекте закона частично учтены предложения и замечания бизнеса, по которым был отозван предыдущий правительственный законопроект. Но обновленный проект все еще содержит часть норм, требующих комплексной доработки, из-за значительных рисков для бизнеса и граждан и вызывающих сомнения в их целесообразности", – говорится в заявлении.

В частности, претензии у бизнеса к изменению порядка бронирования работников. Да, проектом предусматривается, что порядок бронирования работников Кабмин должен пересмотреть в течение месяца после принятия этого закона. А это значит, что неизвестно, каким будет этот механизм после внесения правительственных изменений.

"Мы предлагаем рассмотреть возможность увеличить сроки бронирования специалистов на срок действия Решение о подтверждении статуса критически важного предприятия для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Кроме того, необходимо предусмотреть возможность 100% бронирования работников для предприятий, осуществляющих поставку товаров/продукции/услуг в пользу Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, СБУ, ГНСУ, других органов, осуществляющих задачи для защиты государства во время действия военного положения Украине, другим образованным в соответствии с законами Украины военным формированием, их соединением, воинским частям", – отмечают в Совете бизнеса.

Кроме того, бизнес просит у власти предусмотреть возможность бронирования работников для международных и украинских неправительственных организаций, реализующих гуманитарные проекты за средства международных партнеров, определенные критически важными для функционирования экономики.

Напомним, ранее появилась информация, что в Кабмине рассматривают схему бронирования только для работников с зарплатой от 35 тыс. грн. Эта схема вызвала волну критики от экспертов и военных, которая может спровоцировать раскол в обществе. Кроме того, это может привести к коллапсу в крупнейших сферах украинской экономики – аграрной и промышленной, где традиционно занято много работников, но зарплаты меньше, чем указанный Кабмином "потолок".