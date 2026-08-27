"США могут сыграть важную роль в оказании давления на Путина": сенатор Блюменталь рассказал, когда будет принят закон о санкциях против РФ

Американский сенатор Ричард Блюменталь заявил, что Палата представителей Конгресса США может одобрить законопроект об ужесточении санкций против России уже в сентябре. После одобрительного голосования в Сенате он ведёт переговоры с руководством Палаты представителей и рассчитывает на дальнейшее продвижение документа.

Видео дня

Об этом Блюменталь заявил на пресс-конференции в Киеве. Подробности о содержании законопроекта приводит информационное агентство "Укринформ".

Таким образом, во время предыдущего визита в Украину в мае он обещал активизировать работу по принятию законопроекта о санкциях, инициированного покойным сенатором Линдси Грэмом.

"Теперь, когда это произошло в Сенате, я возвращаюсь с ещё большей решимостью добиться того, чтобы его также приняли в Палате представителей. Надеюсь, это произойдёт в сентябре", — сказал Блюменталь.

Палата представителей возобновит работу в сентябре. Он также поддерживает постоянный контакт с её руководством и надеется на достаточную политическую волю для принятия документа.

Блюменталь считает, что Соединённые Штаты могут сыграть важную роль в создании условий, которые заставят российского президента Владимира Путина согласиться на переговоры.

"Путин испытывает экономическое давление, которого раньше не испытывал", — отметил сенатор.

В этом году дефицит бюджета России превысил $120 млрд. В то же время украинские удары по российской территории, в частности по нефтеперерабатывающим предприятиям и складам, усиливают экономическое давление на Москву.

Сам законопроект о санкциях предусматривает более жесткие меры против России и тех, кто продолжает покупать её нефть и газ. В частности, документ предусматривает возможность введения 100-процентных вторичных тарифов в отношении крупных покупателей российских энергоносителей, а также санкции против российского "теневого флота", финансовых учреждений и других структур.

В то же время в законопроекте предусмотрены исключения для европейских союзников США, что должно уменьшить опасения относительно возможного негативного влияния тарифов на партнеров Вашингтона.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский Союз (ЕС) планирует ввести новый пакет санкций против России. Он может стать самым масштабным с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, предполагается, что общее количество российских юридических и физических лиц, в отношении которых будут введены ограничения, увеличится сразу на треть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!