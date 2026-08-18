В Бельгии придумали, как использовать замороженные миллиарды РФ против Кремля: отдадут ли деньги Украине

Замороженные суверенные активы Центрального банка РФ на сумму свыше 200 миллиардов евро, хранящиеся в бельгийском депозитарии Euroclear, могут стать мощным экономическим и политическим инструментом давления на Москву в ходе предстоящих дипломатических переговоров. Однако конфисковать их правительство Бельгии не готово.

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Об этом во время визита в Киев заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево. Он подчеркнул, что его страна продолжает поддерживать Украину в войне против России.

Деньги – как инструмент принуждения к миру

Прямая конфискация суверенных средств Кремля сдерживается юридическими и финансовыми рисками. В то же время сохранение блокировки этих ресурсов превращает их в аргумент против Кремля на международной арене, заявил Прево.

Оценивая долгосрочные перспективы противостояния, он подчеркнул, что блокировка активов является действенным сдерживающим фактором против российских посягательств.

"Мы все хотим, чтобы эта война скоро закончилась. Но, не будучи наивными, мы знаем, что в ближайшие месяцы этого не произойдет, и можно опасаться, что она не закончится до конца 2027 года. И я понимаю, что Украина уже задумывается о том, что будет дальше после 2027 года. Это закономерные дискуссии о том, чтобы мы удерживали эти замороженные активы, которые могли бы быть использованы также против России в ходе дальнейших переговоров", – сказал бельгийский министр.

По замыслу союзников, удержание 200 млрд евро в депозитарии Euroclear позволит выдвинуть России жесткие ультиматумы в ходе мирного урегулирования – либо Москва добровольно согласится на выплату репараций за нанесённый ущерб, либо эти средства останутся полностью недоступными для российской экономики.

Юридические препятствия для конфискации

Прево заверил, что Бельгия не отказывается от помощи Украине. В то же время министр отметил, что для нанесения максимального экономического удара по РФ необходимо полное единство всех европейских и мировых партнеров.

Максим Прево подчеркнул, что без совокупных гарантий страны-союзники оставляют лазейки, которыми может воспользоваться Москва в судах.

"Отсутствие конфискации активов российского Центрального банка не следует понимать как отказ в оказании помощи Украине или как желание каким-то образом поддерживать Россию. Мы отметили, что если бы все европейские страны, и не только они, сказали: „Хорошо, мы солидарны. Сделаем это. Возьмем эти деньги"... И нужно, чтобы между странами были обсуждения и меры безопасности, а также совместная ответственность... Но такой солидарности на данный момент не существует", – добавил он.

Со своей стороны Бельгия поддерживает согласованный ЕС кредит для Украины на 90 млрд евро на 2026–2027 годы, параллельно с поиском юридически безупречных механизмов использования активов РФ.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Евросоюзе обсуждают способы обойти отказ Бельгии от использования замороженных миллиардов Кремля для поддержки Украины. Для этого их могут передать под управление нового учреждения ЕС.

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