Самый большой вызов 2025 года для ОПК – разрыв между возможностями украинского производства и возможностями финансирования, – Бельбас

Украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса могут производить в пять раз больше, чем страна способна закупить. Поэтому самым большим вызовом 2025 года для ОПК стал разрыв между возможностями украинского производства и возможностями финансирования.

Об этом в интервью проекту NV и The Economist "Мир впереди 2026" заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

"Критический дисбаланс: мы можем производить в пять раз больше, чем способны закупить внутри страны. В результате большинство предприятий недозагружены, хотя имеют технологии, людей и оборудование", – констатирует он.

По его мнению, есть несколько путей решения проблемы, один из них – разрешение на экспорт.

"Производство не может работать ситуативно: людей не поставишь на паузу. Главное – устойчивое финансирование, а не вспышки контрактов. Один из путей решения этой проблемы – разрешить экспорт оружия украинским частным производителям там, где это безопасно с точки зрения обороны. Если нет стабильного внутреннего заказа – нам необходимы внешние контракты, чтобы удерживать ритм и кадры", – убежден он.

Кроме того, по словам Бельбаса, нужно активно работать с западными партнерами для привлечения финансирования предприятий отрасли.

"Для Европы оборонная индустрия – бизнес и расчет ROI. Для нас — вопрос существования. В Euroclear заморожено около €185 млрд российских активов. Предлагали выделить Украине более €100 млрд – это менее 0,2% от портфеля в более чем €40 трлн, находящегося в их управлении. Но часть политиков пугается рисков для финансовых рынков. На самом деле риск бездействия значительно больше: расширение войны на Балтию будет иметь для Европы несравненно более тяжелые последствия, чем условное "шатание доверия" из-за передачи денег Украине", – убежден Бельбас.

Вторым серьезным вызовом для отрасли, по словам гендиректора "Украинской бронетехники", является постоянная угроза уничтожения производственных мощностей врагом.

"Второй вызов – постоянное давление ракетных и дроновых ударов РФ по производственной инфраструктуре. Россия вводит обновленные Shahed-107, а также управляемые варианты БпЛА и ракеты с тепловыми ловушками против ПВО. Их атаки становятся более точными", – рассказал Бельбас.