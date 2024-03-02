Россию исключили из Дунайской комиссии и оштрафовали: все подробности

Страна-агрессора Россия от 1 марта исключена из Дунайской комиссии – международной межправительственной организации, учрежденной Конвенцией о режиме судоходства на Дунае. Также на РФ наложили штраф за неуплату взносов.

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "Международная изоляция государства-агрессора продолжает усиливаться", – отметил он.

Решение о том, что членство России в организации должно прекратиться, было принято на 100-й юбилейной сессии в прошлом декабре, во время первого украинского председательствования. Тогда Дунайская комиссия решила, что действия РФ несовместимы с Белградской конвенцией.

"Россия имела время до 29 февраля самостоятельно выйти из организации. Однако на это агрессору не хватило мужества. В результате с сегодняшнего дня страны-члены Комиссии больше не будут официально признавать свои обязательства перед Россией согласно учредительной Белградской конвенции", – написал Кулеба.

Также, добавил он, впервые в истории организации на Россию был наложен штраф за неуплату взносов после лишения ее полномочий в этой организации в марте 2022 года.

"Я спасибо Дунайской комиссии, нашим дунайским партнерам и всем, кто помог принять это историческое решение. Я призываю все международные организации последовать этому примеру, изолировать российских дипломатов и изгнать Россию. Агрессорам и террористам не место ни на каких авторитетных международных форумах", – добавил глава МИД Украины.

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