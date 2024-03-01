Ударили Россию по больному: Канада ужесточает санкции против российских бриллиантов

Канада ужесточила санкции против российской алмазной промышленности – в рамках скоординированных действий с другими странами по G7 ("Большой семерке"). Что является болезненным ударом для РФ – крупнейшего в мире производителя необработанных алмазов. Под ограничения попали российские бриллианты и ювелирные изделия, весом от 1 карата.

Об этом сообщили в правительстве страны. Там отметили: таким образом, Канада выполняет взятые на себя в рамках G7 обязательства по "ограничению доходов режима Путина от экспорта непромышленных алмазов из России".

"Канада вместе с партнерами по "Большой семерке" вводит дополнительные ограничения на импорт российских алмазов. ... Канада вместе с G7 и другими международными партнерами продолжит принимать меры по недопущению российски алмазов на рынки "Большой семерки", – говорится в сообщении.

Сильный удар по России

В то же время, напоминается: Россия является крупнейшим в мире производителем необработанных алмазов. Так, в 2022 году она производила этой продукции на около 4,7 млрд долларов.

В свою очередь, подчеркивается, страны G7 являются крупнейшими потребителями ювелирной продукции. "Они представляют 70% мирового алмазного рынка", – отметили в канадском правительстве.

Россия останавливает экспорт бензина

Тем временем, сама Россия официально ввела запрет на экспорт бензина с 1 марта. И это уже второе такое эмбарго за последние полгода.

Причиной введения ограничений стал дефицит автомобильного топлива на российском рынке. К нехватке бензина, очевидно, привела серия атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) РФ, а также аварии на таких предприятиях. Такой запрет сократит экспортные доходы Кремля.

Эмбарго будет действовать минимум полгода. Оно затрагивает поставки всех видов бензина в подавляющем большинстве экспортных направлений.

Предыдущий запрет на экспорт автомобильного топлива РФ вводила в конце сентября 2023 года из-за стремительного роста внутренних цен на бензин и дизель. В начале осени-2023 в некоторых регионах РФ даже возник дефицит горючего.

Эти ограничения были сняли в середине ноября-2023. Россия не раскрывает данные о том, сколько валютной выручки было недополучено из-за запрета. Однако следует учитывать, что продукция нефтепереработки является одной из важных экспортных отраслей для РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по прогнозам западных экспертов, экономика России может не выдержать растущих расходов на фоне ограниченного предложения и растущей инфляции. Причина – пребывание в состоянии опасного перегрева.

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